Ariete

Scambia messaggi con gli amici, circola sulle reti e muovi la tua vita sociale. La domenica favorirà le amicizie e il coinvolgimento con la comunità. Usa il tuo potere di leadership per il bene di tutti. Condividi informazioni pertinenti da fonti serie e arricchisci le discussioni. Cogli anche l’occasione per prenderti cura del tuo corpo e del tuo equilibrio. Intesa con la famiglia.

Toro

Visualizza dove vuoi andare e pianifica i tuoi prossimi passi di carriera. La domenica porterà visione del futuro e decisioni di vita familiare. Bel momento per godersi i bambini o un programma diverso con la coppia. Diffondi speranza e gioia nelle interazioni di oggi. L’empatia per gli eventi collettivi aumenterà il coinvolgimento nei progetti sociali. Aiuta chi puoi.

Gemelli

Le attività all’aperto faranno bene allo spirito. Approfitta della domenica per avvicinarti alla natura, passeggiare nel parco, allenarti, curare le piante e rendere più bella la casa. Evita di perdere denaro in decisioni impulsive. Il momento richiederà pianificazione finanziaria e strategie per mantenere il bilancio in equilibrio. Le comunicazioni saranno aperte. Attendi notizie interessanti.

Cancro

Un tuffo nei sentimenti porterà risposte esistenziali e intime. Usa la domenica per rafforzarti e pianificare il futuro. I percorsi di crescita finanziaria saranno più chiari. Prendi decisioni di investimento con calma ed evita giudizi avventati. Diffondi energie positive nelle reti ed espandi le relazioni. Connessione affettuoso con qualcuno da lontano.

Leone

Avrai buone notizie su un secondo lavoro, se lo stavi cercando, lo troverai. Sei in un momento di cambiamenti positivi a livello professionale, approfittane. Anche se la tua famiglia non ti sostiene, seguirai le tue decisioni. Se decidi di organizzare una festa, vai avanti, vedrai quanto successo avrai. In amore, agisci con prudenza in ogni modo e non avrai battute d’arresto. Conquistare quella persona sembra difficile, ma in realtà non è impossibile. Sei un po’ stanco, cerca una via d’uscita dalla routine nel tempo libero e nel divertimento. Dovresti cercare un’attività che ti piace e che ti costringe a essere in movimento. Per la tua buona salute, dovresti uscire un po’ in campagna per riposare, staccare la spina e prendere una boccata d’aria fresca. Non arrabbiarti per questioni non importanti, sii paziente, ne otterrai di più.

Vergine

In economia, sarai interessato a seguire i consigli di un collega. Al lavoro otterrai risultati soddisfacenti in questo giorno. Dovresti fare pace con quel partner dal quale ti sei allontanato, vivrai con più tranquillità. Hai davanti a te alcuni giorni favorevoli all’amore e anche al divertimento. Avrai molto successo e ti divertirai moltissimo in questo giorno. Potresti presto incontrare una persona molto simile alla tua personalità e ai tuoi gusti. L’esercizio tonifica i muscoli e migliora anche l’umore. Ritroverai il tuo equilibrio interiore e starai benissimo, continua così. Avrai una grande quantità di energia fisica e mentale, non ti fermerai. Prova a scappare dalla città e dal trambusto, la tua salute ti ringrazierà.

Bilancia

Abbiate coraggio, anche se questo vi obbliga a superare antiche paure. Perché è solo dicendo un “no” sul lavoro che possono emergere nuovi “sì”. Ed è solo incoraggiando una nuova amicizia

che si possono avviare nuove, appaganti, relazioni. Per chi lo desidera, si riapre un discorso sulla maternità. Parola guida: libertà

Scorpione

Non concentratevi sulla vetta della montagna. Per raggiungere certi obiettivi di lavoro, procedete a piccoli passi: eviterete di farvi logorare dall’ansia. Lo stesso vale per i nuovi amori, siate più fiduciose. Il timore deve lasciar spazio al coraggio di amare. Parola guida: perseveranza

Sagittario

Chiusa una fase di vita, se ne apre un’altra. È come tornare sui banchi di scuola. Per imparare ad essere “genitori” di se stessi o di un figlio che sta per nascere. Per scegliere un amore o il modo di parlare a un capo. Dalla consapevolezza nascono le rivoluzioni: presto sarete nuove. Sarete voi. Parola guida: cambiamenti

Capricorno

Si cambia musica. L’incontro fortuito con nuove figure vi permette di ritrovare il perfezionismo di un tempo. E questo pone le basi per una svolta radicale, in amore, sul lavoro e nella vita privata. In particolar modo in due giornate speciali come il 23 o 31. Niente sogni a occhi aperti: si va avanti solo con un sano realismo. Parola guida: intuito

Acquario

Vi è mai capitato che nel cuore della notte, all’improvviso, il frigo smetta di ronzare? È un sollievo per le orecchie, che ritrovano la pace. Preparatevi a qualcosa del genere. Termina infatti il brusio prodotto da Venere e Marte, la Luna Piena restituisce lucidità e idee chiare. Parola guida: sollievo

Pesci

Avete un diavolo per capello! Ma dovete controllarvi, perché in questa condizione di insofferenza rischiate di litigare e perdere tempo in discussioni inutili. Cos’è che vi mette sotto pressione? Le responsabilità in famiglia? Il lavoro? Chi è in cerca di un nuovo amore, non torni con la mente al passato… e a un ex. Parola guida: tranquillità