Elisabetta Gregoraci cercherà il vero amore a Uomini e Donne?

SOLA CONTRO IL MONDO Vive a Montecarlo, è bellissima, fa un lavoro che ama, un figlio che adora e un rapporto splendido con il suo ex. Una vita da sogno? Dipende, a volte Elisabetta si sente un po’ sola contro il mondo: «Ci sono stati episodi che ho dovuto affrontare da sola. Lì veramente ero sola contro il mondo e mi sono dovuta fare forza: in quel momento devi essere lucido e sapere cosa fare. – ha spiegato a “Chi” – Mi è capitato più volte, ma fa parte della vita, così come è accaduto che alcune persone mi abbiano delusa e tradita, ci sono anche amicizie interessate. Ma sono rimasta una sognatrice, una che sogna a occhi chiusi e a occhi aperti. Vivo di sogni perché ti fanno andare avanti e ti fanno vedere il mondo più bello di come sia».

CERCHERÀ L’AMORE A “UOMINI E DONNE”? Nella casa del “GFVip” Elisabetta ha legato molto con Pierpaolo Pretelli, ma la loro è rimasta soltanto una grande amicizia nonostante il pubblico sperasse in qualcosa in più: «Io non ho mai voluto che lui soffrisse per me e non lo vorrei tuttora», ha detto Elisabetta a “Chi” che sul desiderio di trovare un compagno rivela di sentirsi «più forte di prima. Da un lato penso che la gente mi abbia conosciuta meglio, ma dall’altro, sarà ancora più difficile trovare un uomo, dovrò andare a “Uomini e Donne”. Nella Casa sono entrata da single, se l’amore arriverà lo accoglierò».

La calda estate di Elisabetta Gregoraci è al suo culmine! La conduttrice e showgirl calabrese, infatti, è dalla fine dello scorso luglio di nuovo al timone di “Battiti Live”, il programma musicale di Italia Uno che conduce da Otranto insieme a Alan Palmieri. Per l’ex moglie di Flavio Briatore si sono riaccese prepotentemente le luci delle telecamere della tv tradizionale dopo l’esperienza dello scorso anno nella casa del “GFVip” che l’aveva vista vincitrice morale.

La tv l’ha riaccolta a braccia aperte, mentre per il momento di amore vero nella sua vita non c’è traccia, dal momento che lei stessa si dichiara single, pronta però ad innamorarsi di nuovo, se ce ne fosse l’occasione. Insomma, per la Gregoraci sembra davvero il momento giusto per tirare le somme non tanto della sua carriera che ha ancora molto da vivere, ma soprattutto della sua vita privata: «Ho avuto una vita intensa, ho vissuto tante vite e rifarei tutto, anche quando ho sbagliato; gli errori ti insegnano. – ha detto a “Chi” – Ci sono giorni in cui sono felicissima e giorni difficili. La popolarità a volte aiuta a volte ti intristisce, quando leggi cose non vere che poi devi spiegare».

Tra queste ci sono sicuramente i pettegolezzi che da anni la dipingono come un’arrampicatrice sociale, una che ha sposato Briatore solo per assicurarsi una vita piena di lussi e soddisfazioni. Immagine che Elisabetta continua a smentire categoricamente (a ragione, anche perché altrimenti non si sarebbe separata): «Quando mi chiese di sposarlo, stavamo già insieme da tre anni. Cercavo di rimandare, avevo un po’ paura perché ero giovane. – ha detto a “Domenica In” – Avevo 24 anni quando l’ho conosciuto. I cambiamenti spaventano.

Ero un pochino spaventata… Quando mi sono sposata, c’era chi diceva che sarebbe durata sei mesi o che l’ho sposato perché sta bene economicamente, ancora oggi, che due palle». E nonostante le indiscrezioni circa ripetuti dissapori tra lei e Flavio, soprattutto alla vigilia dell’entrata di Elisabetta nella Casa più spiata d’Italia, il rapporto tra i due ex coniugi continua ad essere molto civile ed anzi, affettuoso: «In realtà con Flavio ho sempre avuto un buon rapporto.

Abbiamo litigato per stupidaggini, possiamo discutere, ma poi ci ritroviamo. E qualche mese lontano da casa ha fatto bene perché abbiamo sentito la mancanza l’uno dell’altra e ci ha fatto ritrovare». Questo non vuol dire che torneranno insieme ma che anche se non stanno insieme legalmente, lo sono affettivamente: «È vero, c’è un senso di protezione sia da parte mia sia da parte sua: anche se siamo separati siamo una famiglia e ci siamo sempre l’uno per l’altro ».

Ciò che invece alla Gregoraci non smette mai di mancare è la presenza di sua madre, scomparsa da qualche anno e alla quale la showgirl era particolarmente attaccata: «Sento tanto la mancanza di mia mamma, avrei tanto bisogno di lei, era la mia confidente, la mia migliore amica. Mi piacerebbe condividere le cose che mi succedono, penso sempre a lei, la cerco nelle mie preghiere. Ho una sua foto di fianco al letto e, ogni sera, la saluto e le racconto la mia giornata».

Cosa che invece non può certo fare con molte altre persone, soprattutto con amicizie che si sono rivelate false: «Ho scoperto che alcune delle mie amiche, che pensavo tali, in realtà non lo sono mai state. – ha detto a “Verissimo” – Mentre ero fuori hanno parlato contro di me e hanno detto cose non vere quando io non potevo neanche difendermi. Ho pianto tanto, ad un certo punto mi è crollato il mondo addosso. Sentire parlare a sproposito e con volgarità ferisce. Bisognerebbe avere più garbo, adesso ho messo tutto nelle mani degli avvocati che faranno il loro lavoro». E se sul fronte professionale, dopo “Battiti Live”, ci sono tanti progetti in vista dei quali però la Gregoraci preferisce non parlare, sul fronte sentimentale si lascia andare a qualche indiscrezione: «Il giorno in cui mi fidanzerò sarà pubblico.

Ho sempre dietro i paparazzi, se mi baciassi con qualcuno avreste già le foto». Sempre attenta però a non sconvolgere la vita di suo figlio Nathan. «Nathan Falco è grande, capisce tutto e sa tutto, basta che vada su Internet e vede quello che accade a me e a suo papà. Da parte nostra c’è attenzione a tutelarlo perché ormai è grande. Abbiamo un rapporto aperto, con lui parlo di tutto per evitare qualsiasi tipo di equivoco». Un fatto è chiaro: Elisabetta sogna di ritrovare il grande amore e, come dice lei, di «sentire di nuovo le farfalle nello stomaco»!