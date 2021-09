Oroscopo Paolo Fox domani 11 settembre 2021

Ariete

Sarai abbastanza confuso, insolito per te, se sei appena tornato al lavoro perché dimenticherai anche la password del tuo computer. Ma questo è molto buono perché significa che ti sei completamente disconnesso e ne avevi davvero bisogno.

Toro

Il fisico è ciò che ti preoccuperà di più o su cui concentrerai la tua attenzione oggi perché vedi che sarebbe molto comodo fare una revisione di qualcosa che hai lasciato da parte ma che sai che ha bisogno della tua attenzione. Prendersi cura di sé non è qualcosa che devi dimenticare.

Gemelli

Non hai visto una persona da quando sei tornato dalle vacanze e la stanno trattenendo perché non vuoi dirle che non vuoi davvero avere una relazione, che stava diventando noioso. Capirà molto presto solo con il tuo atteggiamento.

Cancro

Ci sono sempre sogni da realizzare e oggi ti rendi conto che alcuni ti sono sfuggiti di mano, forse perché non hai seguito la voce dell’esperienza o semplicemente sei rimasto nella tua zona di comfort. È tempo per te di cambiare atteggiamento.

Leone

Non saltare nessuna raccomandazione medica anche se ti costa il lavoro e di più se si tratta di fare di nuovo esercizio e non stare sul divano. Questo è molto importante per andare avanti, quindi sforzati ora. Il tuo corpo ha bisogno di quel passo che devi fare.

Vergine

Il tuo umore diventa una sferzata di energia per chi ti è più vicino. I tuoi amici e la tua famiglia noteranno le buone vibrazioni che emani oggi e che li aiutano a far fronte ai problemi. Tutto scorre con simpatia.

Bilancia

Sei preoccupato per qualcuno in famiglia e intuirai cosa succede a quella persona che ami e che trovi un po’ strana in questi giorni. Oserai chiederglielo, non sarai sorpreso da quello che ti dice perché te lo sei già immaginato.

Scorpione

C’è qualcuno nelle vicinanze che ha bisogno di un cambiamento urgente nella vita o anche in una relazione e lo vedrai chiaramente. È vero che non dovresti entrarci finché non te lo chiedo io, ma finirai per farlo. Devi dare la tua opinione, stai attento.

Sagittario

Oggi sei di ottimo umore e hai voglia di divertirti e passare un po’ di tempo senza pensare a nulla di eccessivamente serio. La verità è che non ferirai un po ‘di frivolezza e feste. Così dimentichi un po’ di stress sul lavoro.

Capricorno

Per quanto tu non ne abbia voglia, oggi dovrai partecipare a un incontro, anche telematico, per organizzare una materia per il corso che inizia. Prendilo con la faccia migliore e proponi di trarne qualcosa di chiaro.

Acquario

Riprendi un argomento che era parcheggiato e metti le batterie per portarlo avanti. Se è un vecchio progetto, oggi puoi rivolgerti a qualcuno che può aiutarti molto a realizzarlo. Vendilo bene e mostra le tue migliori capacità.

Pesci

Qualcuno vuole avvelenare l’ambiente sul lavoro, ma tu non lo asseconderai in alcun modo e anche se non hai voglia di niente, non hai altra scelta che uscire e difendere i tuoi interessi e il tuo prestigio. Sarà qualcosa di complicato e, soprattutto, sgradevole.