Lory Del Santo chi è? Età, fidanzato, figli, vita privata, carriera e curiosità

Loredana Del Santo, nome d’arte “Lory”, è un noto personaggio televisivo, attrice, regista, fotografa e showgirl nata da una coppia di umili origini il 28 settembre del 1958 a Povegliano, in provincia di Verona. La bella showgirl è del segno zodiacale della Bilancia, alta 175 cm e pesa 65 chilogrammi.

Lory Del Santo, la carriera

Lory Del Santo esordisce all’età di 16 anni come valletta al Festivalbar del 1975 e ben presto arriva il salto di qualità sul grande schermo, dove recita nella pellicola di Bolognini Dove vai in vacanza? e successivamente in Geppo il folle, con Adriano Celentano. Tra gli anni Settanta e Ottanta acquista una certa notorietà, pass fondamentale per il successivo prosieguo artistico: nel 1980 entra a far parte del cast de I seduttori della Domenica di Dino Risi e poi nel film Desideria: la vita interiore, di Gianni Barcelloni Corte.

La Del Santo ritorna stabilmente sulle scene solo nel 2005 come concorrente della terza edizione del reality show L’isola dei famosi, condotto da Simona Ventura su Rai 2. Vince l’edizione con il 75% delle preferenze, diventando la prima concorrente donna a vincere il reality.

Dalla seconda metà degli anni 2000 è spesso ospite nei più svariati talk show televisivi, in particolar modo in quelli pomeridiani di Barbara D’Urso su Canale 5. È spesso ospite anche in radio.

Nel marzo del 2009 partecipa di nuovo come concorrente ad un reality show, ovvero la quarta edizione de La fattoria, condotto da Paola Perego su Canale 5.

Nel 2010 è diventata per la prima volta conduttrice di un programma televisivo: Missione Seduzione, in onda sul canale di Sky Lei.

Dal 2014 al 2017 è regista, ideatrice e sceneggiatrice di The Lady, webserie di tre stagioni trasmessa in streaming dal suo canale di YouTube. Tra il 2014 e il 2015 prende parte come giudice a My Bodyguard, talent show di Agon Channel condotto da Maddalena Corvaglia.

Nel 2016, insieme al compagno Marco Cucolo, prende parte come concorrente alla quinta edizione del reality show Pechino Express, in onda su Rai 2, arrivando in finale e classificandosi al terzo posto.

Dal 1º ottobre 2018 prende parte come concorrente alla terza edizione del Grande Fratello VIP e uscendo due mesi dopo, il 3 dicembre, nel corso della semifinale.

Dopo questa esperienza, entra a far parte del cast fisso di CR4 – La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti.