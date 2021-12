Oroscopo Paolo Fox domani 28 dicembre 2021, anteprima astrale

Ariete

È un giorno in cui puoi prendere decisioni affidabili e degne di fiducia. Ricorda ciò che abbiamo detto nei tuoi oroscopi di dicembre 2021,soprattutto, scommetterai su ciò che è più pratico e, grazie a questo, gli altri possono rivolgersi a te per aiuto e consigli.

Toro

Nei prossimi giorni vorrai ricevere attenzione e anche complimenti e complimenti. Sarà difficile per te lasciare che qualcun altro prenda l’applauso o il riconoscimento per qualcosa che sai fare meglio o che consideri il tuo punto di forza.

Gemelli

È molto importante che nei prossimi giorni sentiate di avere un luogo da cui sentirvi al sicuro, contenuti, stabili e al sicuro. Cercherai una relazione, un progetto o un sito che ti dia stabilità.

Cancro

Alla fine dell’anno vivi con indole, tanta voglia di socializzare, di circondarti di persone per illuminare la tua vita. Vuoi apportare modifiche nel tuo ambiente immediato e questo può portarti a pianificare una riunione, una chiamata o anche un breve viaggio che ti aiuta a risolvere un problema rilevante.

Leone

Ti piacerà di più il tuo lavoro, adotterai un approccio più creativo o lavorerai su un progetto innovativo. È un giorno in cui puoi essere un po ‘testardo o testardo, molto abbracciato alle tue idee o al tuo punto di vista. Quindi cerca di ascoltare gli altri prima di dire di no a ciò che stanno proponendo.

Vergine

Le tue emozioni sono innescate, puoi approfittare della giornata per scoprire cosa provi veramente su quel problema, proposta, relazione o situazione. È anche un giorno molto positivo per esprimere ciò che senti.

Bilancia

Puoi incontrare qualcuno che muove il tuo cuore in questi giorni, conoscerlo, ma andare con calma fino a quando Venere retrograda finisce. Le tue idee o il modo in cui ti esprimi possono essere astratti o insoliti, quindi non è sicuramente il giorno per prendere una decisione importante.

Scorpione

Oggi vorrai affermare la tua indipendenza. Dimostra (e dimostra a te stesso) che hai uno spazio tutto tuo e la libertà di essere te stesso. E gran parte delle vostre decisioni saranno guidate da questa necessità. Non essere troppo freddo con le tue parole.

Sagittario

Se qualcuno intorno a te sta prendendo una decisione con cui non sei d’accordo, non starai in silenzio e vorrai condividere la tua visione o i tuoi disaccordi al riguardo. È un giorno in cui vuoi farti sentire.

Capricorno

È un giorno in cui la tua concorrenza più forte sei te stesso. E probabilmente vuoi rompere i tuoi limiti, andare oltre quello che hai fatto, scommettere su una nuova sfida. Evita di giudicarti duramente.

Acquario

È più probabile che presti attenzione a ciò che muove le tue emozioni o la tua immaginazione piuttosto che a concetti rigidi e freddi. Se hai bisogno di fare impressione, approfitta di oggi, poiché la tua presenza e l’energia della tua aura sono enormi. Ascolta la tua intuizione.

Pesci

La Luna sta visitando la tua area di coppia e relazioni personali oggi, quindi i prossimi giorni sono per te per rivedere questo argomento dalle tue emozioni e sentimenti.