Oroscopo Paolo Fox domani 10 Gennaio 2022, anteprima zodiacale

Ariete

Oggi potete diventare più consapevoli di voi stessi, vedervi sotto una luce completamente nuova. Proprio come ricordiamo nei tuoi oroscopi di gennaio 2022,la tua sicurezza personale potrebbe vacillare grazie a Venere retrò, ma rimani saldo e proietta fiducia in te stesso, anche se non lo senti.

Toro

La tua relazione con il tuo partner sembra turbolenta questo fine settimana, specialmente se hanno avuto scontri ricorrenti. La tua priorità in questi giorni è esplorare il mondo e vivere esperienze divertenti ed emozionanti.

Gemelli

È un giorno in cui ottieni nuova energia e coraggio per abbattere i nemici, raggiungere il successo e i risultati. In questi giorni avrai proposte entusiasmanti e puoi elaborare un piano dettagliato per renderle realtà.

Cancro

La tua famiglia e i tuoi amici ti stanno dando il loro pieno sostegno. La tua priorità è mantenere l’armonia e la pace nelle tue relazioni personali, ma non sacrificarti troppo o assumerti tutte le responsabilità. Ricorda che venus retro vuole aiutarti a darti il posto che meriti.

Leone

I transiti lunari presenti questo fine settimana possono aiutarti a reindirizzare i tuoi obiettivi e le tue ambizioni per il futuro. Se hai bisogno di coltivare una nuova abilità, queste settimane sono l’ideale per impararla o per curare qualsiasi compito in dettaglio e diventare più efficace e produttivo.

Vergine

Oggi vedrete ciò che le persone più vicine a voi vi hanno dato, o meno. Puoi trovare cose che ti sono state nascoste. Se lavori nei media o con la tecnologia, devi prepararti per il “blocco” creativo che il prossimo Mercurio retrò può portare.

Bilancia

L’energia astrologica ti dà due giorni per goderti una relazione sana e felice con il tuo partner o potenziale partner, è una tregua che Venere ti dà retrò. Se sei single, le prossime settimane potrebbero attirare la tua attenzione da qualcuno più giovane di te o con una personalità giovanile.

Scorpione

Questo fine settimana sarai in grado di vedere i benefici di tutto ciò per cui hai lavorato, che si tratti di un obiettivo di lavoro, un obiettivo di salute o un’abitudine o uno stile di vita. È una settimana in cui apprezzerai davvero ogni opportunità di mostrarti spontaneo e allegro.

Sagittario

Approfitta della giornata per raccogliere i frutti di un progetto creativo su cui potresti aver lavorato nelle ultime settimane. L’inizio dell’anno ti sta riempiendo di idee per nuovi progetti e opportunità per esprimere il tuo talento.

Capricorno

Prenditi cura della tua dieta e del tuo stomaco, perché potresti avere problemi di indigestione o gastrite durante il fine settimana. È tempo di sedersi di fronte al tuo budget e rivederlo a fondo in modo da poter elaborare un piano dettagliato per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

Acquario

Gli eventi che vivrete questo fine settimana vi daranno il coraggio di abbattere ostacoli e nemici. Devi tenerti occupato o è probabile che ti annoi e ceda a cattivi consigli per il tempo libero.

Pesci

Questi sono giorni per finire di pagare qualcosa, un debito o una bolletta. Puoi fare un budget per allungare un po ‘di più le tue entrate. Gennaio è un mese in cui sei affascinato da nuove idee e pensatori originali.