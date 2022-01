Oroscopo Paolo Fox domani 12 Gennaio 2022

Ariete

Un risveglio o una realizzazione importante per voi sta arrivando all’inizio della settimana. È anche il momento del mese in cui le persone si fermano per notarti. Ricorda i tuoi oroscopi di gennaio 2022,le idee migliori ti verranno in mente mentre lavori in una squadra o in un gruppo.

Toro

L’inizio della settimana è il momento perfetto per andare in terapia, per svegliarsi alle cose che ti trattengono dal raggiungere la vita che sogni. Durante la settimana, puoi avere una conversazione pertinente con un genitore, un mentore, un superiore o una figura di autorità.

Gemelli

La settimana farà emergere le verità, vedrete le persone intorno a voi più chiaramente. Anche le emozioni si intensificano, il che può portare alcune discussioni e disaccordi con i tuoi amici, cerchie o social network.

Cancro

Questo inizio della settimana può portarti un riconoscimento pubblico, potresti trovarti un po ‘più popolare sui tuoi social network. Durante il primo mese dell’anno, sarai intollerante alle conversazioni banali o superficiali.

Leone

La Luna vi sta mostrando la strada. Il futuro è questo spazio sconosciuto che non è ancora scritto, ma i movimenti lunari dell’inizio della settimana lo stanno illuminando per voi. Questa è una settimana in cui devi occuparti delle questioni pratiche del giorno per giorno con il tuo partner.

Vergine

Dovresti evitare qualsiasi discussione durante questi primi giorni della settimana. Soprattutto perché è una settimana in cui il tuo ambiente di lavoro può essere più affollato e le persone intorno a te un po ‘emotive.

Bilancia

Se sei single o incontri, questa è una settimana in cui puoi portare la relazione al livello successivo o scoprire se è meglio porre fine alle cose ora. Rendere la tua casa uno spazio accogliente è la tua priorità nelle prossime settimane.

Scorpione

Se hai fatto domanda per un nuovo lavoro, questa è la settimana in cui puoi ricevere un’offerta o una risposta finale. La settimana può sembrare molto mentale e questo può renderti piuttosto nervoso o irrequieto.

Sagittario

Potresti provare un certo disorientamento in questioni professionali nei prossimi giorni, ma è un breve transito. Il tuo senso estetico è molto attivo in questi giorni, quindi potresti avere il desiderio di circondarti di oggetti belli e di buon gusto.

Capricorno

Alcuni membri della famiglia, specialmente da parte di tua madre, possono causarti problemi nei prossimi giorni. Durante la settimana, le persone che conosci possono ricordarti molto qualcuno del passato.

Acquario

Potresti scoprire qualcosa di importante su un vicino, un collega o un amico, aspettare che Mercury retro decida cosa fare con quelle informazioni. Approfitta dell’energia di questa settimana per proporre nuove idee, anche se in seguito potresti perdere interesse nel realizzarle.

Pesci

Potresti affrontare alcune battute d’arresto finanziarie in questi prossimi giorni, ma non preoccuparti e metti insieme un piano che ti permetta di sopravvivere all’assalto di Venere retrò. Se sei single, durante il mese di gennaio vorrai innamorarti di qualcuno con cui hai ideali in comune.