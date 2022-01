Angelo Russo: chi è, età, carriera, vita privata, moglie, figli

Angelo Russo la conosciamo tutti per un noto attore e nello specifico per aver interpretato un personaggio né il commissario Montalbano. Questa sera l’attore sarà ospite nel salotto di soliti ignoti ovvero il programma di Amadeus. Ma cosa conosciamo in realtà di lui e della sua vita privata?

Angelo Russo chi è

È nato a Ragusa il 21 ottobre 1961 età quindi 59 anni. Ha avuto diverse esperienze teatrali ed è diventato piuttosto famoso nel mondo della recitazione per aver interpretato l’agente catarella nella serie televisiva di grande successo il commissario Montalbano. Ad ogni modo, ha preso parte anche ad altre fiction di un grande successo come il capo dei capi. Successivamente poi ha interpretato una piccola parte nel film Il Pesce Innamorato di Leonardo Pieraccioni nel 1999.

Carriera

Nel corso di una chiacchierata fatta dallo stesso nel salotto di Caterina Balivo Vieni da me sembra che Angelo Russo abbia parlato proprio della sua carriera di quelli che sono stati i suoi esordi.“Ragusa-Roma fu la mia prima uscita, ero scappato da casa perché mio padre mi voleva costringere a lavorare, a trovare un mestiere, ma io non volevo fare nient’altro che l’attore. Mio padre scherzando mi diceva sempre, ma perché non ti droghi come tutti gli altri? Sono nato per scherzo e la mia vita è stata tutto un gioco”. Questo quanto raccontato da Angelo Russo. Nel 2019 ha partecipato come concorrente a Ballanco con le stelle condotto da Milly Carlucci in onda su Rai 1 in coppia con Anastasia Kuzmina, arrivando in finale e classificandosi quinto. Ha partecipato comunque diverse altre trasmissioni Rai come ad Italia Sì nel corso dell’autunno 2019.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è sposato con Laura belluardo e cha una figlia di nome Leandra. Sembra che sia stata proprio la figlia ad incoraggiare il padre a fare il provino per questo ruolo del personaggio Catarella nella serie televisiva Il commissario Montalbano che poi ha avuto un successo davvero strepitoso. I due pare che facciano coppia fissa esattamente da quando erano molto giovani così come ha rivelato lo stesso attore nel corso di un’intervista che ha rilasciato un po’ di tempo fa. Il loro incontro è stato piuttosto casuale ed è avvenuto proprio sui Gradini di una chiesa E da quel momento sono passati ben 40 anni.