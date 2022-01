Myrta Merlino: chi è l’ex marito Domenico Arcuri, età, carriera, vita privata

Myrta Merlino la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice, autrice e giornalista italiana, la quale nel corso di questi ultimi anni è stata al timone di trasmissioni molto importanti. Nel corso di diverse interviste, la giornalista ha parlato della sua vita privata, che sembra sia stata parecchio ricca e turbolenta. La conduttrice di La 7 ha una figlia di nome Caterina avuta da Domenico Arcuri, l’ex commissario delegato del Governo Conte.

Domenico Arcuri, chi è l’ex marito di Myrta Merlino

Ebbene si, Myrta Merlino è stata sposata con Domenico Arcuri. Quest’ultimo è nato a Melito di Porto Salvo, il 10 luglio 1963 e da un punto di vista professionale, lo conosciamo per essere un amministratore piuttosto apprezzato. Ha ottenuto il suo ultimo incarico nel 2007 per essere alla guida di Invitalia, l’Agenzi nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. DI lui ne abbiamo sentito tanto parlare in questi anni, durante il lockdown soprattutto per via dell’emergenza covid.

Carriera

Nel 1992 è entrato in Pars, joint venture tra Arthur Andersen e GEC nel settore della consulenza ad alto contenuto tecnologico, diventandone Amministratore delegato. Nel 2001 è stato anche il partner responsabile italiano Telco, Media e Technology, di Arthur Andersen. Ed ancora nel 2004 è diventato Amministratore delegato di Deloitte Consulting, della quale era partner dal 2002 realizzando un importante turnaround. Dal 2007 è Amministratore delegato di Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. Collabora anche con le Università Bocconi, Federico II e Luiss Guido Carli come docente ed esperto in materia economica e di politica industriale. E’ ancora titolare di una rubrica economica su Huffington Post ed è presente da diversi anni su quotidiani nazionali con editoriali sullo sviluppo del Mezzogiorno.

Le parole dell’ex moglie

Proprio durante il lockdown Myrta si è riavvicinata all’ex marito. “C’è un problema che ha a che fare con la mia vita privata: ho tre figli che condivido con Domenico. Sarebbe molto difficile sia per me, sia per lui. Ma se fossimo solo io e lui, potrei dire: ‘Ci provo’, giornalisticamente ci sta.” Queste le parole della conduttrice. “Caterina mi diceva: vedo su un canale te che parli di caos negli ospedali e su un altro papà che si difende dai giornalisti. Ho cercato di fare al meglio il mio lavoro non nascondendo nulla e tenendo conto della sensibilità dei miei ragazzi e della posizione di responsabilità di Domenico”, ha concluso Myrta Merlino.