Alessia Marcuzzi molto presente in famiglia e poco in Tv

A volte ritornano. E appaiono più radiosi e sereni di come li avevamo lasciati. Ci voleva questa sequenza esclusiva di fotografie per farci ritrovare il sorriso di Alessia Marcuzzi, da tempo lontana dal piccolo schermo. Da quando, la scorsa estate, all’improvviso ha detto addio alla Tv, a Mediaset, dopo 25 anni di sodalizio: “Ho deciso di prendermi un momento per me”, aveva scritto sui social. “Non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”. Stop.

Da quel momento era calato un velo sulla destinazione professionale della bella conduttrice. Si era pensato e detto di tutto. Persino un passaggio in Rai. Qualcuno ha anche azzardato il suo nome nella rosa di donne che animerà il palco dell’Ariston al prossimo Festival di Sanremo, dal 1° febbraio su Raiuno. Nel frattempo, Alessia si sta godendo la famiglia, i figli Tommaso e Mia, si sta occupando dei suoi brand, uno di borse e uno di beauty.

A giudicare dalle espressioni solari e dal feeling che traspare con il marito Paolo Calabresi Marconi, sposato nel 2014 nella campagna inglese, Alessia sta vivendo una nuova primavera. Resa ancora più dolce dalla presenza di Brownie, un barboncino toy biondo che la segue ovunque. Anche quando, con il marito, incontra i suoi genitori a pranzo nel cuore dalla capitale. Aveva voglia di novità, Alessia, di linfa nuova, e questa pausa dal piccolo schermo pare le stia giovando molto.

Basta guardare il suo aspetto: sembra un’eterna ragazza con jeans, bomber verde e sneakers in tinta. E un’insolita chioma castana mielata che, da qualche settimana, è andata a sostituire il biondo chiaro di un tempo. Le donne si sa, manifestano la voglia di cambiamento proprio partendo dal look, dai capelli. Anche per Alessia forse è così. Una rivoluzione di vita che denota coraggio, forza e voglia di mettersi in gioco, di nido, di casa, di piccole grandi cose che fanno bene all’anima. E quando deciderà di tornare in Tv, vedremo davvero una nuova Marcuzzi, benché sempre stupenda.