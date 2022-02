Federica Sorino chi è la nuova fidanzata di Francesco Montanari

Francesco Montanari, attore capitolino, è apparso sul red carpet dei Cinemamagia Movie Awards 2021 con la sua attuale fidanzata Federica Sorino. I due sono stati visti sorridenti in una storia d'amore che va avanti da mesi visto che secondo il gossip è iniziata da poco.

Voci sulla crisi di una coppia: "Hanno preso strade diverse", hanno riportato varie fonti. Le parti stesse non hanno mai confermato la loro separazione. Oggi però, visto che Francesco ha posato con qualcuno sul red carpet che è fuori dal mondo dello spettacolo, queste voci sembrano essere vere!

Ha un legame particolare con la recitazione e i teatri. Il suo profilo Instagram, infatti, rimanda alla pagina dell'associazione Corti da Legare, di cui è presidente. Sul sito si legge: "Nasce nel 2017 dall'idea di tre giovani professionisti che hanno deciso di unire le loro competenze con l'obiettivo di utilizzare forme artistiche come il teatro e la danza per poter raccontare storie di disagio mentale".

Che riporta anche il job title di Federica: psicologa clinica, della saluta e di comunità. Per il resto, di lei si poco altro: dalle emoji usate nella biografia social si può ipotizzare che le piacciano i viaggi, la fotografia e la meditazione. Non si sa quanti anni abbia e neppure come sia entrata in contatto con Francesco: magari, nei prossimi mesi, sarà proprio lui a parlarne in maniera più approfondita.

Perché, a giudicare dai sorrisi e dalla complicità davanti ai fotografi, una cosa è certa: lei è riuscita a farlo innamorare. E a fargli voltare pagina.