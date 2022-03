Oroscopo Branko domani martedì 29 Marzo 2022, predizioni zodiacali

Toro

Rilassa la mente, respira aria nuova e rispetta il tuo intuito. La domenica sarà bella per ricaricare le batterie con la natura, meditare e visualizzare quello che vuoi per il futuro. Goditi momenti di libertà e relax, in compagnia di amicizie speciali. Venere vicino a Saturno definirà criteri di scelta più esigenti e ispirerà piani a lungo termine in carriera e amore.