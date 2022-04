Oroscopo Branko domani 28 aprile 2022, previsioni segno per segno

Oroscopo di domai 28 aprile 2022 | Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle in amore, denaro e lavoro, secondo i segni dello zodiaco. Come al solito, condividiamo di seguito l'oroscopo di oggi per il tuo segno zodiacale.

ARIETE

Lavoro e affari: sentirai bugie sui tuoi risultati; sarete sorpresi di sapere chi distilla la loro invidia. Amore: fidati del tuo intuito, qualcuno si comporterà meravigliosamente in un appuntamento improvvisato.

TORO

Lavoro e affari: il tuo carattere sarà permissivo e questo ti renderà infelice ma promuoverà comunque i cambiamenti. Amore: l'altro attenderà con ansia una risposta sentimentale; buona idea non ritardare.

GEMELLI

Lavoro e affari: eventi che sembrano casuali genereranno problemi in una questione liquidata. Amore: sarà una mossa saggia rimuovere fastidiosi intrusi dal mondo della coppia.

CANCRO

Lavoro e affari: un amico ti affiderà i dettagli di un'attività che non è così buona come pensi. Amore: la relazione attraversa alti e bassi; correre non sarà una buona idea.

LEONE

Lavoro e business: la tua spinta a cambiare le cose senza misurarne le conseguenze, ti porterà problemi. Amore: il tuo carisma sarà rafforzato se agisci con serenità. Qualcuno si avvicinerà.

VERGINE

Lavoro e affari: il vostro sforzo per raggiungere la cooperazione sarà coronato da successo. Amore: un momento piacevole aiuterà a dissipare il disagio del vivere insieme; buon umore.

BILANCIA

Lavoro e affari: gli altri capiranno i tuoi motivi per arrabbiarti. Mostrerai il tuo talento. Amore: sorprende il tuo partner con l'audacia; si diverte a farsi desiderare in ogni momento.

SCORPIONE

Lavoro e affari: devi proteggerti dai falsi atteggiamenti di persone che affermano di essere amici. Amore: il tuo partner sarà un grande supporto ma ti farà una rivendicazione insolita; si consiglia di non essere disturbati.

SAGITTARIO

Lavoro e affari: una questione legale che sarà piuttosto complessa. Fidati degli specialisti. Amore: ci saranno presto buone notizie. Una storia d'amore ti aspetta alla fine della giornata.

CAPRICORNO

Lavoro e affari: il trambusto quotidiano ti farà stancare; è organizzata la cooperazione. Amore: rimedierà ai vecchi problemi di accendere il fuoco nella coppia.

ACQUARIO

Lavoro e affari: un cambiamento porterà sentimenti contraddittori e può produrre sfiducia. Amore: sentirai piena sicurezza in quella persona che manifesta un'attrazione improvvisa.

PESCI