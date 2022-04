I 3 segni zodiacali che vivono più a lungo, secondo l'astrologia

Il tempo che ogni persona vivrà potrebbe essere scritto nelle stelle. Secondo l'astrologia, ci sono segni predestinati a rimanere più a lungo in questo mondo rispetto ad altri e si distinguono per essere i più longevi dello zodiaco.

La spiegazione non è dovuta alla fortuna, ma perché di solito hanno la facilità di condurre uno stile di vita sano ed equilibrato. Questi segni si preoccupano del tuo benessere e hanno nel tuo carattere la forza, ad esempio, di seguire una dieta o una routine di esercizi che prolunga la tua vita.

L'astrologia è una disciplina che basa le sue previsioni su vari aspetti delle nostre carte natali. In questo grafico che utilizza l'ora esatta, la data e il luogo di nascita, gli astrologi possono trovare le chiavi che potremmo seguire per avere una vita lunga e piacevole.

Se fossero basati solo sul segno solare, questi 3 sarebbero i più propensi a vivere più a lungo, secondo una classificazione del sito MUI.

1. Ariete

Questo segno che governa i nati dal 21 marzo al 19 aprile, è governato da Marte, il pianeta dell'azione, il che significa che motiva la sua fame a raccogliere nuove esperienze. La sua filosofia di vita è godersi il momento e non preoccuparsi del futuro. Questo lo riempie di energia positiva e lo fa allungare la sua età.

2. Cancro

I nati dal 21 giugno al 20 luglio appartengono ad un segno d'acqua la cui caratteristica principale è la protezione. È familiare e vive responsabilmente, quindi si comporta con cautela e non indulge in esperienze rischiose. Per questo motivo tende ad essere uno di quelli che vive più a lungo.

3. Vergine

L'ultimo segno che integra questa lista è quello che governa i ragazzi di compleanno che vanno dal 22 agosto al 22 settembre. Sono meticolosi e organizzati con le loro vite. Di solito non intraprendono un percorso che è al di fuori del loro piano e tendono ad essere uno di quelli che danno la priorità alla loro salute mentale e fisica.