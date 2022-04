Oroscopo Branko domani 29 aprile 2022: Previsioni ariete, toro, gemelli, cancro, leone e vergine

ARIETE

Pianifica ciò che vuoi ottenere nella tua vita, ma prendi le cose lentamente che tutto arriverà in tempo. Mantieni i tuoi propositi, riafferma le tue promesse in modo da poterle realizzare molto presto. Prenditi cura del tuo sistema nervoso, rilassati e riposa. Concediti trattamenti di bellezza, prenditi più cura di te stesso.

PAROLA SACRA: Raggiungere

Raggiungere NUMERI FORTUNATI: 9, 50, 41

TORO

Finisci una volta per tutte con la fantasia in amore e accomodati nella realtà del momento attuale. Non lasciare che continuino a giocare con i tuoi sentimenti. Metti la scheda di blocco a quella persona che non decide e che ti causa insicurezza. Lascia che ciò che ti si addice davvero rimanga al tuo fianco.

PAROLA SACRA: Realtà

NUMERI FORTUNATI: 11, 22, 3

GEMELLI

Non darai abbastanza alle richieste di coloro che si fidano di te, quindi ti viene imposto di fissare un limite. Ascolta attentamente i commenti o le critiche degli altri, ma decidi come il tuo cuore impone. Uscirai da guai seri da un familiare stretto che ha bisogno del tuo aiuto.

PAROLA SACRA: Ascoltare

NUMERI FORTUNATI: 34, 15, 2

CANCRO

La tua vita prenderà una svolta verso l'indipendenza e la sicurezza. Un cambiamento di filosofia e di proiezione personale si manifesta in voi. Darai una svolta radicale alle tue relazioni personali. Ti sentirai più sicuro, stabile, in modo da poter rompere con catene oppressive che hai portato per anni.

PAROLA SACRA: Girare

Girare NUMERI FORTUNATI: 14, 10, 15

LEONE

Metti tutto il tuo entusiasmo e interesse in ciò che stai facendo nella tua vita in questo momento. Evidenzia in te quel qualcosa di così speciale che ti rende così attraente e sensuale. Le tue espressioni, i tuoi sentimenti ti danno via. Non sarai in grado di nasconderti o camuffarti quando ti piace o non ti piace qualcosa.

PAROLA SACRA: Clou

NUMERI FORTUNATI: 13, 9, 21

VERGINE

Le nuove relazioni sono enfatizzate. Brilli e ti distingui come mai prima d'ora. Metterai armonia nella tua casa e gioia nel tuo lavoro o centro studi. La famiglia sarà più attaccata a te. Godrai di un clima caldo e molto accogliente nella tua casa. Mostra le tue abilità culinarie.