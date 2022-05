Oroscopo domani 4 maggio 2022, le previsioni di Paolo Fox

ARIETE

L'indipendenza sarà una delle questioni che saranno in primo luogo oggi. Diverse proposte di lavoro potrebbero arrivare e con possibilità anche che implichino un cambio di sito. Amore con le domande. Misura le convenienze. Momento: marrone.

TORO

Giornata tranquilla di corrida con alcune nuove situazioni nell'area delle attività dando loro maggiore tranquillità o comfort. Prova a cercare un po ' di attività fisica a casa a meno che tu non scelga la passeggiata classica e benefica. Ricordi preziosi. Momento: verde foresta.

GEMELLI

Una giornata che porta con sé potenziali cambiamenti sul posto di lavoro. Non strappare e vedere le possibilità che meglio ti servono. Fase un po' conflittuale nel piano affettivo, discuti ma dall'amore che provi per l'altro. Saper rilassarsi e fare un respiro. Momento: rossastro.

CANCRO

La perseveranza e la fiducia sono certamente atteggiamenti inclini a portarci grandi risultati. Credi in ciò che vuoi raggiungere e mira a cercare di raggiungerlo. La buona notizia viene dalle persone nel loro ambiente che sono disposte ad aiutarli. Momento: mandarino.

LEONE

Per ottenere tensioni la cosa più sana è avere un rilassamento sia fisico che mentale, usare il tempo per evitare il sangue cattivo. I pensieri sul piano affettivo sono sempre più pronunciati verso coloro che li interessano. Amore. Momento: rosa.

VERGINE

Insistere su idee che non hanno il risultato atteso sul piano affettivo, è farsi del male. Cerca di essere in grado di liberarti e amarti al punto di non permettere che le ferite che potrebbero richiedere molto tempo guariscano. Medita bene su te stesso e vuoi essere felice. Momento: verde foresta.

BILANCIA

Lavorare in team è un'opzione necessaria e ricca, comunque concediti il tuo posto e rendi le tue opinioni apprezzate. Ispirazione e ricomparsa di desideri o pensieri su persone del passato. Dai un'occhiata a ciò che fai, aggiorna quelle esperienze e decidi. Momento: colore cremisi.

SCORPIONE

Proposte o domande nel loro ambiente di lavoro, mirano a dimostrare attraverso le loro spiegazioni la loro verità. Vicissitudini ed eventi che disturbano, ma le soluzioni arrivano. Cerca di non posticipare le procedure importanti. Momento: giallo.

SAGITTARIO

Sagittari colloqui di lavoro, esami o incontri con un buon aspetto. Sentiti al sicuro e metti insieme i tuoi argomenti in un modo che abbia un impatto positivo. Qualità affettiva e dimostrazioni di affetto che ti sorprenderanno. Suggestione, fascino. Momento: colore sambayón.

CAPRICORNO

Cerca di cercare di migliorare i legami di lavoro, appianare i bordi ruvidi e arrivare a collaborare. Ognuno fa la sua parte e ciò che conta è mettersi d'accordo sulle buone intenzioni. Amore con un sentimento positivo e desiderio di costruire di più. Argomento in sospeso. Momento: colore marrone.

ACQUARIO

Acquario quando cerca momenti per essere chiari, nel bel mezzo della giornata lavorativa, c'è sempre lo spazio disponibile nella ricerca di se stessi. Controlla i tuoi nervi e fai le cose per te. Chiamate che li interesseranno sul piano affettivo. Momento: turchese.

PESCI

Pesci mezza settimana e sembra che l'esaurimento non permetterà loro di essere in grado di fare le cose che questo giorno richiede. Rivedi la qualità del tuo sonno, impara a determinare che devi dormire la notte e metti da parte le preoccupazioni. Tutto si può fare. Momento: colore ricamato.