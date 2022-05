Gerry Scotti con la riservatissima compagna Gabriella Perino e il figlio Edoardo

Lo aveva detto qualche settimana fa: «Non vedo l’ora di tornare a viaggiare, mi manca non poter partire, andare a zonzo». In attesa di prendere un aereo e volare chissà dove, Gerry Scotti si è concesso un fine settimana di riposo in Costa Azzurra, splendida lingua di terra del Sud della Francia che conosce bene perché da anni ha una casa in zona.

In queste foto esclusive, il conduttore di Striscia la Notizia è con la riservatissima compagna Gabriella Perino e il figlio Edoardo. Approfittando del sole e delle temperature quasi estive, Gerry ha deciso di portare una parte della sua famiglia (mancano la nuora Ginevra Piola e l’amatissima nipotina Virginia, di un anno e mezzo), a fare un giro in gommone. Destinazione: Cagnes-sur-Mer che si trova sulla costa a qualche decina di chilometri dal Principato di Monaco.

Per l’occasione, Gerry ha scelto un abbigliamento sportivo ma chic (camicia bianca di lino e coppola en pendant, jeans e giubbotto blu) mentre Gabriella ed Edoardo si sono seduti in prua a godersi il sole in costume da bagno.

Il figlio ha dato il cambio al padre alla guida del gommone nella fase di rientro, ma stare la timone, che sia un programma o un’imbarcazione è sempre il ruolo che Gerry preferisce e in cui si trova più a suo agio. Questi della pandemia sono stati due anni complicati per tutti, anche per Gerry.

Lo storico volto Mediaset non ha fatto mistero di aver contratto il Covid in modo serio. Nell’autunno 2020 Scotti è stato ricoverato, anche in terapia intensiva, all’ospedale Humanitas di Milano. Qualche tempo dopo, mentre ancora lottava per rimettersi definitivamente in forze, è successa anche una delle cose più belle della sua vita: la nascita della nipotina Virginia, avvenuta nel dicembre di quell’anno.

Poi, dopo la lunga convalescenza, il conduttore ha ripreso a ritmo serrato la sua attività professionale, firmando con la sua simpatia e il suo talento un’altra stagione televisiva. Scotti è reduce dal successo de Lo show dei record su Canale 5 e lo vediamo tutte le sere, sulla stessa rete, al bancone di Striscia la Notizia accanto a Michelle Hunziker. In attesa della pausa estiva e del meritato relax in vista dei prossimi progetti, ben vengano i weekend lunghi al mare insieme agli affetti più cari.