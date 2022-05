Jacqueline fidanzata Ultimo chi è? Età, cantante, vero nome

Negli ultimi anni, Ultimo è entrato nel mondo della musica in modo importante. Le sue canzoni hanno fatto innamorare molte persone. Non è un caso che, prima dell'arrivo della pandemia, i suoi concerti erano sempre sold out. Non solo suona nelle arene regolari, ma anche nei palasport: questo fa capire quanto fosse popolare! Per questo possiamo dire che Ultimo è un astro nascente della musica italiana; anche adesso dopo tutti questi cambiamenti della nostra cultura e del nostro ambiente.

Oggi la sua carriera musicale come quella di molti altri artisti ha subito un brusco rallentamento - si stanno riprendendo dallo shock in attesa di nuovi progetti e idee che arriveranno presto! Nel frattempo Niccolò si diverte a passare il tempo con Jacqueline Di Giacomo che è la sua ragazza dopo che la loro relazione è iniziata nel 2013 quando Niccolò ha vinto il concorso "Una voce per il Sud" cantando "Regalami un sorriso".

La storia di questa coppia è davvero seguita da molti - rappresentano, per molte persone, il sogno romantico. Scopriamo di più sulla ragazza e soprattutto a chi assomigliano questi due. Potrebbe essere molto importante confrontare i loro nomi con Ultimo e Jacqueline dato che sono stati loro ad essere intrecciati.

Jacqueline Di Giacomo è una figlia d'arte. È nata dalla relazione tra la ballerina americana Heather Parisi e il dottor Giovanni Di Giacomo, un ortopedico che risiede a Roma dal 1968 quando si è trasferito in Italia con la sorella di sua moglie Jacqueline, Claudia Antonacci, per iniziare a lavorare all'ospedale San Camillo - è lì che hanno incontrato per la prima volta il padre di Jacqueline (dato che Heather non gli ha mai detto di essere incinta).

Sua madre lasciò la Cina dopo la sua nascita per poter vivere con il padre in Italia (anche questo non sembra esattamente l'ideale) ma tornò come ora vive tra Roma e Los Angeles dove spera un giorno di perseguire una carriera nella produzione cinematografica. Come accennato la loro coppia è davvero seguita dai paparazzi; tuttavia hanno sempre trovato l'un l'altro non importa cosa anche se hanno avuto momenti non-così-positivi come la separazione per due mesi durante 2013 o essere confrontato su forum Internet su quanto simile Justin Bieber & Hailey Baldwin sono...

Un paragone davvero importante e che sicuramente farà piacere alla coppia. Un paragone che, come detto, ha riscosso un certo successo. Infatti nei commenti, chi ha compreso pienamente la didascalia, ha affermato una certa somiglianza. Naturalmente, si parla di fattore estetico e non di quello artistico. Justin Bieber è una stella mondiale mentre Ultimo ancora no ma non è detto che, magari un giorno, il cantante romano non arriverà a quei livelli.