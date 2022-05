Oroscopo Branko domani 13 maggio 2022: Previsioni bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario e pesci

Bilancia

Una brava persona è consapevole di te, ma non sei ancora interessato a formare qualcosa con lei, non farla aspettare invano, se non hai interesse in un approccio romantico con quella persona, non dargli false speranze, parla con la verità, ti capirà.

Scorpione

Sei in un buon momento per iniziare a prendere decisioni importanti su alcuni risparmi che hai in banca, è probabile che tu debba usarli per realizzare un progetto che hai, questo avrà molto successo finché avrai la fiducia che sarà un successo.

Sagittario

La vita ti darà sempre cose buone se le decreti per te stesso e per i tuoi cari, oggi potresti ricevere un premio in riconoscimento del tuo sforzo e del lavoro che stai facendo da un po 'di tempo.

Capricorno

È un ottimo momento per stare con qualcuno, ma non vedi i segnali che una persona vicina a te ti sta inviando. Non è bene che tu pensi sempre a cosa farai il giorno dopo, che ti impedisce di vivere giorno per giorno.

Acquario

Non stai guardando bene la persona che stai incontrando di recente, probabilmente c'è qualcosa che non ti è stato detto o non ti è stato spiegato bene, devi iniziare a fare le domande giuste se vuoi le risposte sincere.

Pesci

Non stai avendo abbastanza consapevolezza con le persone che sono con te, è probabile che tu abbia fatto qualche problema ultimamente e che stia complicando il rapporto tra di te, non lasciare che le persone che ami si allontanino da te a causa di un errore.