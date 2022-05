Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 13 maggio 2022

Ariete

Devi iniziare a fare scelte chiare per quanto riguarda la carriera che vuoi perseguire in futuro, se sei in fase di studio questo consiglio ha molto senso. Non è sempre bene seguire una tradizione di famiglia in questo senso.

Toro

È tempo di prendere decisioni importanti sul lavoro, poiché è probabile che tu abbia ricevuto o riceverai oggi una proposta che sarà non solo molto allettante ma anche un rischio molto interessante da correre, soprattutto se sei una persona avventurosa.

Gemelli

In un matrimonio le cose tendono sempre ad andare male ciclicamente, se ti trovi in uno di questi punti, non dovresti gettare la spugna solo perché le cose non stanno andando come vuoi, ricorda che questo è normale nelle coppie.

Cancro

Non lasciare che la strada sia difficile per te, se prendi decisioni senza pensarci due volte, non lamentarti di ciò che accade dopo aver scelto un'opzione. Non è bene che tu dica a tutti cosa pensi di ogni situazione.

Leone

È una giornata eccellente per chi cerca un po 'di libertà, poiché è molto probabile che oggi sarà un grande giorno per coloro che amano fare attività all'aria aperta.

Vergine

La vita è sempre responsabile di mostrarci la strada, non importa quanto vogliamo sfuggirne, abbiamo già fatto le scelte che ci condurranno lungo un percorso determinante in un attimo, ricordate che i passi che facciamo non sono una guida arbitraria all'Universo.

Bilancia

In un momento di debolezza è probabile che tu sia tentato di prendere soluzioni facili ai problemi, ma ricorda sempre che questo è qualcosa che solo le persone senza carattere fanno, puoi correre un rischio e aggirare tutto ciò che ti ostacola.

Scorpione

Non disperare se non trovi la soluzione a qualcosa di molto importante che può farti svegliare di notte, ricorda che questo accadrà sempre quando non abbiamo le cose chiare nella vita.

Sagittario

Le persone sono sempre alla ricerca di motivi per soffrire, questo è qualcosa di molto ironico, perché passiamo la nostra vita alla ricerca della felicità, ma quando ce l'abbiamo di fronte a noi non la sopportiamo e facciamo tutto il possibile per rovinare il bene che stiamo raggiungendo, non lasciare che questo accada a te.

Capricorno

In un mondo parallelo è probabile che le cose che immagini con una persona che hai in mente accadranno, in realtà la cosa è molto diversa, lascia da parte la fantasia a questo punto, poiché è molto importante che inizi a mettere i piedi per terra.

Acquario

A volte è bene tornare agli stati naturali e più primitivi della vita, se oggi puoi fare un viaggio fuori città, quindi concediti il tempo di farlo, se non puoi, allora dovresti fare piani ora per il tuo giorno libero.

Pesci

Il periodo di solitudine che stavi vivendo sta già finendo, quindi è molto probabile che oggi incontri qualcuno o che una persona cerchi di presentarti a uno dei suoi amici, non aver paura di provare questa opzione.