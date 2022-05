Oroscopo Branko domani 19 maggio 2022: le predizioni ariete, toro, gemelli e cancro

Cancro

Una certa persona che è imparentata con te nell'ambiente di lavoro, il Cancro, ha una certa invidia per te e questo può farti vedere direttamente coinvolto in un conflitto oggi che non ha nulla a che fare con te. Alzati e mostra che non è così. Fallo senza esitazione o continuerà a provare ogni giorno in futuro. Per dimenticare questa brutta sensazione al lavoro, esci questo pomeriggio o stasera per divertirti con gli amici. Sarai distratto e incontrerai nuove persone che ti porteranno cose molto positive. In campo sentimentale, Cancro, non cercare di nascondere la tua ipersensibilità al tuo partner. È bello mostrare ogni giorno ciò che provi alla persona che ami. Non vuoi sembrare un lastrone di ghiaccio. Oggi saprà valorizzare questo aspetto del tuo carattere e il loro sostegno sarà di grande aiuto per sollevare il vostro spirito.