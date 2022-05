Oroscopo Branko domani 19 maggio 2022: le predizioni sagittario, capricorno, acquario e pesci

Sagittario

Ogni giorno, Sagittario, tendi a chiuderti in te stesso come un'ostrica quando hai un problema. Quindi non sarai in grado di trovare la soluzione. A volte solo parlandone vedi la via d'uscita. Se stai attraversando una situazione complicata oggi, parlane con le persone di cui ti fidi. Potresti anche essere in grado di trovare qualcuno che ti guidi nell'ambiente di lavoro se il tuo problema è correlato al lavoro. Non rimanere nella tua caverna o non sarai in grado di risolverlo. Sotto l'aspetto sentimentale, Sagittario, se in questo momento sei solo, è probabile che qualcuno compaia al tuo orizzonte a breve, ma non subito. Nel frattempo, cogli l'occasione ogni giorno per conoscerti meglio e determinare cosa stai cercando in un partner. Pensa che tutto ha il suo lato positivo e non avere troppo impegno. Goditi oggi questa libertà che hai ora.