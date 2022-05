Oroscopo Paolo Fox domani 19 maggio 2022: le predizioni leone, vergine, bilancia e scorpione

Leone

Leo non deve dire cose che non gli portano cose buone perché devi davvero pensare a cosa serve, cosa vuoi, cosa inventare e cosa puoi ottenere ora.

Vergine

Quando la Vergine non vuole che tu lasci qualcosa di incompiuto, ti informerà sempre che non è una storia di errori. Oggi puoi mettere il meglio al tuo servizio, ma se vuoi prestare più attenzione a tutto, d'ora in poi devi vedere tutto meglio.

Bilancia

Un buon percorso ha sempre dei sacrifici, quello che puoi ottenere ha davvero un ottimo modo per andare, ma se dubiti che tutto non andrà bene passerai attraverso qualcosa di buono, non ascoltare. Comprendi che a volte le cose stanno così, Bilancia.

Scorpione

Non cercare di capire tutte le cose che non capisci ancora. A partire da oggi, quando potrai essere più attento a tutto, inizia a pensare a ciò che ti piace e a ciò che non puoi controllare. È un ottimo giorno in cui tutto va come vuoi e tutto è positivo per te.