Oroscopo Branko domani 29 maggio 2022: Toro carisma. Leone trionfo

Ariete

Il caso ti porta a incontrare una persona che è molto nella tua linea e che coincide con te in esperienze passate, età o interessi comuni e che ti dà una sferzata di energia e voglia di sedurre. Approfittane, ti divertirai e la tua autostima aumenterà. Ora hai il pianeta Venere che entra nella tua casa di denaro, rendendo più facile per te aumentare lo stesso bene sia attraverso un nuovo lavoro, sia con colpi di fortuna e investimenti che ora stanno mostrando i loro frutti. Il tuo buon gusto per le cose di valore è esaltato.

PAROLA SACRA: Gusto

Gusto NUMERI FORTUNATI: 43, 26, 15

Toro

Non importa ciò che sai o non fai, ciò che risalterà in te oggi è il tuo desiderio e il tuo entusiasmo di farlo e che ti fornirà molte gioie. Qualcuno riconosce il tuo sforzo e ti spinge a migliorare. Apri una porta con qualcuno che prende decisioni. È tempo di mettersi al passo con la moda. Sarai circondato da bellezza, fascino e carisma, ora che Venere, il tuo sovrano e il pianeta dell’amore e della bellezza, fa il suo ingresso nella tua prima casa esaltando la tua grande personalità. Ora tutta l’attenzione sarà diretta verso di te.

PAROLA SACRA: Carisma

NUMERI FORTUNATI: 4, 38, 2

Gemelli

Hai voluto vedere o chattare con qualcuno per cui hai davvero molto affetto e ora potrebbe sorgere un’opportunità che non puoi perdere come pigrizia. Non trovare scuse anche se hai avuto una giornata difficile. Ti sentirai sicuro, calmo e soddisfatto nella vita. L’ispirazione non mancherà ora per avvolgerti in temi che hanno a che fare con gli esseri di Luce. Sarai incline ad esplorare temi religiosi che rinnovano la tua fede nel Divino. Proietterete dal vostro cuore la pace che portate in esso.

PAROLA SACRA: Progetto

NUMERI FORTUNATI: 11, 9, 5

Cancro

Cerca di trascorrere la giornata con la massima tranquillità possibile, non è conveniente per te alterarti poiché oggi non sarai con abbastanza forza mentale o fisica. Cerca di riposare e lascia il complicato per domani. Ogni cosa ha il suo momento. Con Venere nella tua casa di undici, le amicizie ora vengono alla ribalta. Recupererai tutto ciò che può farlo sentire bene e impiegherai più tempo per condividere in un gruppo. Ora sapete molto bene dove state andando in relazione a ciò che volete ottenere così tanto.

PAROLA SACRA: Condividi

Condividi NUMERI FORTUNATI: 10,18, 7

Leone

La luna starà calando nel tuo segno oggi, il che può causarti qualche flessione emotiva e che non vedi le cose con troppo ottimismo. Non importa molto se sai come controllare i tuoi stati d’animo. Cerca di distrarti con qualche attività leggera. Stabilisci nuove priorità nella tua vita che ti aiuteranno a organizzarti sia personalmente che professionalmente. Il tuo lavoro è ora importante per te e sei nella posizione migliore per distinguerti e avere successo in esso. L’energia planetaria vi favorisce nel raggiungimento dei vostri obiettivi.

PAROLA SACRA: Trionfo

NUMERI FORTUNATI: 50, 46, 20

Vergine

L’educazione e l’empatia tornano utili oggi per affrontare un incontro un po ‘pesante o in cui non si è troppo a proprio agio perché non si conosce ancora bene il terreno. Un sorriso ti aiuterà. Mostrati con empatia e offri la tua collaborazione. Prepara le tue cose che è il momento di uscire ed esplorare nuove terre. Hai il via libera per viaggiare, dal momento che Venere sta gettando la sua energia positiva su tutto ciò che è legato al viaggio. È anche favorito imparare una nuova lingua.

PAROLA SACRA: Viaggio

NUMERI FORTUNATI: 44, 3, 13

Bilancia

Potresti avere la sensazione soggettiva che ci sia qualcuno al lavoro che è contro di te o che ti mette troppo nei guai, ma non è vero. Parlane con un partner di fiducia e lo vedrai. È solo un tuo fantasma a causa di qualcosa del passato.

Scorpione

Il tuo umorismo sarà grande oggi e farà ridere con te le persone che ti sono vicine, che si tratti della tua famiglia o dei tuoi amici. Mente scintillante ed eventi che divertiranno molto tutti. Cogli l’occasione per migliorare determinate relazioni.

Sagittario

Se lasci la tua zona di comfort, non importa quanto ti costi, vedrai che non è così complicato affrontare un problema spinoso con la coppia. Non sentirai più di aver deluso coloro che ti amano. Le parole possono essere molto curative.

Capricorno

Oggi devi mettere da parte tutto ciò che significa frivolezza o capricci di qualche tipo perché è necessario che tu sia accanto a qualcuno che ha molto bisogno del tuo aiuto. Ma non sarà divertente, devi tenerlo a mente.

Acquario

Se pensi di non avere tenacia nell’affrontare un progetto, potresti prendere in considerazione un metodo esterno che ti aiuterà a raggiungerlo. Cerca informazioni per trovare l’opzione migliore da sviluppare. Troverai modi per superare gli ostacoli con un po ‘di aiuto.

Pesci

Dovrai vedere come superi un ostacolo in un progetto che è già avanzato, ma che subisce una piccola battuta d’arresto. Non preoccuparti, ci sono persone disposte a darti una mano disinteressatamente. Il telefono e alcune abilità di parole ti aiuteranno.