Oroscopo Branko settimanale dal 30 maggio al 5 giugno 2022

Ariete

Non cercare di correre troppo nel tuo lavoro e dare priorità all’efficacia. Buona giornata per riflettere, perché è possibile che tu raggiunga conclusioni molto positive. La serata è presentata con sfumature familiari e molto familiari.

Toro

Forse la sopraffazione è la nota più importante nel suo lavoro, ma sarà felice dei suoi progressi. Se vai a fare shopping non lasciarti trasportare dagli impulsi del momento e compra ciò di cui hai veramente bisogno. Un incontro casuale darà vita ad una serata divertente.

Gemelli

Forse sorge una battuta d’arresto nel tuo lavoro che dovrebbe adattarsi al buon umore. Cerca di non scaricare il tuo cattivo umore sul tuo partner, poiché lui o lei potrebbe reagire in modo aggressivo. Se ci riuscirà, la giornata finirà felicemente.

Cancro

Non sarà facile per lui raggiungere gli obiettivi che si era prefissato, poiché potrebbe aver sopravvalutato la sua forza. Sii realistico e vedi le cose nella loro giusta misura. Di notte avrai una vita sociale molto attiva e gratificante.

Leone

La tua giornata lavorativa sarà soddisfacente. Cerca di evitare una discussione con un amico per motivi finanziari. Di notte optate per una buona compagnia e non lasciatevi dominare dal vostro desiderio di stare da soli. Cerca anche di riposare abbastanza, come di solito non fai.

Vergine

Cercare di imporre la tua opinione a un partner o collega potrebbe danneggiarti nella tua attività professionale. Cerca di essere flessibile e usa la mano sinistra. L’intuizione del tuo partner ti sarà di grande aiuto.

Bilancia

Un imprevisto su cui non aveva contato lo farà essere assalito dai dubbi in un progetto professionale. Non demoralizzarti e apporta solo le modifiche necessarie. I membri della famiglia possono portare buone notizie.

Scorpione

La vostra perseveranza e dedizione sul lavoro saranno premiate. Cerca di non discutere di questioni ideologiche con un amico. Dovrai anche controllare la tua tendenza alla stravaganza, in quanto sarebbe motivo di attrito con il tuo partner.

Sagittario

Qualcuno nel tuo ambiente di lavoro sta attraversando un brutto momento e potrebbe commettere un errore che potrebbe in seguito ricadere su di te. Sii molto meticoloso, quindi, in quella parte del tuo lavoro in cui intervengono altre persone. Un membro della famiglia ti darà ottimi consigli.

Capricorno

Giornata altamente conflittuale nel tuo lavoro, in cui dovrai moltiplicarti se vuoi farlo galleggiare. Perstare lontano dalle polemiche e mantenere le tue opinioni, dedicandoti esclusivamente al tuo lavoro e rimanendo in disparte. Il tuo partner sarà molto comunicativo.

Acquario

È meglio rifiutare un nuovo incarico prima di impegnarsi in più di quanto tu possa fare. Potrebbe essere necessario controllare le spese di un membro della famiglia. Tu e il tuo partner farete una gita improvvisata e vi divertirete al massimo.

Pesci (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Cerca di non dare così tanti turni ai tuoi affari professionali e mettiti al lavoro. Potresti avere un problema con un membro della famiglia che supera i suoi poteri. Cerca di essere diplomatico, ma senza perdere un briciolo di fermezza.