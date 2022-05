La vera storia di Maria Teresa Ruta: quanti anni ha? Età, marito Roberto Zampulla, ex Amedeo Goria, figli

Maria Teresa Ruta quanti anni ha? Età, data di nascita, di dove è, genitori

Maria Teresa Ruta è nata il 23 aprile 1960 a Torino. I suoi genitori erano entrambi del sud: suo padre era siciliano mentre sua madre era calabrese. Sin da piccola ha partecipato a diversi concorsi di bellezza e quando la sua carriera è iniziata si è trasferita a Roma.

La coppia di coniugi Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta è legata sentimentalmente nella vita privata. L’ex compagna di Zappulla e madre di suo figlio Manuel, Anna Parziale, ha rivelato che l’ex moglie di Amedeo Goria è responsabile della loro assenza di figli. A causa del suo senso di colpa nei confronti dei due figli, Guenda e Gian Amedeo, il compagno di Ruta e lei credevano di non poter avere un figlio. Ruta e Zappulla risiedono sul Lago Maggiore a Luino.

Nonostante la sua estrema reticenza, l’uomo ha spesso commentato sui social media la partecipazione della moglie Maria Teresa Ruta al reality di Canale 5, ma ultimamente è diventato inattivo su Instagram. Secondo un’intervista rilasciata qualche tempo fa alla rivista Chi, Maria Teresa Ruta riteneva che Roberto fosse l’uomo che meritava dopo le numerose infedeltà dell’ex marito Amedeo Goria.

La passione tra Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta, nonostante stiano insieme da quasi vent’anni, non accenna affatto a diminuire. E’ stata anzi la stessa Ruta ad ammettere tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Siamo come due ragazzini”. I due, insomma, continuano ad essere sempre molto affiatati e lo dimostrano anche le parole della nota conduttrice ed ex Vippona.

Figli

Dal matrimonio con Amedeo Goria, Maria Teresa ha avuto due figli: Guenda, nata nel 1988, e Gianamedeo, nato invece nel 1992.

Maria Teresa Ruta: chi è l’attuale marito Roberto? Età, lavoro, matrimonio

Roberto Zappulla è l’attuale marito di Maria Teresa Ruta ed è nato nel 1963. L’uomo è un volto piuttosto noto al mondo dello spettacolo ed è un produttore discografico affermato. Maria Teresa e Roberto si sono sposati nel 2015.