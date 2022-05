Oroscopo Branko domani 31 maggio 2022: Lo zodiaco leone, vergine, bilancia e scorpione

Oroscopo Branko 31 maggio Leone

Oggi: cerca di calmare gli scoppi nervosi del tuo partner. Cerca di confortarla e le impedisce di essere coinvolta nei guai. Amore: cercherai di allontanarti dalla tragica relazione di amore-odio che stai vivendo. Oggi prenderai la determinazione di lasciarselo alle spalle. Ricchezza: sii più cauto nei commenti sui tuoi colleghi, perché non ci si può fidare di tutti. Sii amichevole con tutti. Benessere: cerca il supporto del tuo partner per prendere decisioni difficili. A volte qualcuno dall’esterno riesce a vedere i problemi da un’altra prospettiva.

Oroscopo Branko 31 maggio Vergine

Oggi: sarà un giorno in cui non vorrai perdere nulla, dovrai sentirti vittorioso anche minimamente affinché la tua autostima non ne risenta. Amore: sarai sorpreso di sapere che il tuo partner sta pensando alla prole. Sarà una giornata confusa perché non ce l’avevi ancora in mente. Ricchezza: Giove lucrativo ti porta del denaro extra questo mese. Non è da poco sapere da dove viene perché potresti non volerlo prendere. Benessere: una persona saggia come te deve conoscere il suo corpo e la sua anima. Non è facile da raggiungere, ma è fondamentale provare.

Oroscopo Branko 31 maggio Bilancia

Oggi: ricorda che la tua lingua è per la conversazione e non solo per il monologo, perché le persone scappano da chi non le lascia parlare. Amore: ti sentirai in condizioni migliori per godere delle relazioni umane e con più capacità di iniziare nell’amore. Ricchezza: i tuoi soldi continuano ad aumentare, dal momento che stai lavorando sodo e i frutti sono in vista. Dovrai allargare un po’ il tuo staff. Benessere: è una giornata adatta per iniziare una dieta. Sai già che il binomio perfetto è esercizio e dieta.

Oroscopo Branko 31 maggio Scorpione

Oggi: Gli eventi di oggi serviranno a mostrarti, forse duramente, quanto sei dipendente dalle apparenze. Amore: giornata spettacolare nel sentimentale. Dopo un’ardua giornata di lavoro, la tua casa sarà il rifugio per ritrovare le forze. Ricchezza: oggi non sarai favorito dalla fortuna. Fai attenzione ai tuoi investimenti e rileggi tutto due volte. Benessere: non soccombere ai momenti difficili della vita perché il tempo che abbiamo è troppo poco per essere sprecato. Cerca di amare di nuovo.