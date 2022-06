Oroscopo Branko domani 3 giugno 2022

ARIETE

La fortuna sarà dalla tua parte, facilitando quei percorsi che ti porteranno a realizzare i tuoi sogni. L’energia planetaria ti porta a guardare in altri luoghi dove vorresti mettere nuove radici e questi potrebbero essere all’estero. Un parente stretto si presterà ad aiutarti con tutto ciò di cui hai bisogno .

Numeri fortunati: 32, 12, 6.

TORO

(19 aprile – 19 maggio)

Non lasciare che siano gli altri a decidere per te. Chi meglio di te per decidere chi vuoi al tuo fianco e cosa vuoi nella vita . Stai attento con i tuoi soldi. Analizza e indaga bene tutto ciò che ti offrono e che si rivela troppo bello per essere vero. Ricorda, sei tu quello che alla fine decide.

Numeri fortunati: 3, 40, 39.

GEMELLI

(20 maggio – 19 giugno)

Sarai molto sensibile, molto consapevole di tutto ciò che ti circonda. Modifica un po’ il tuo personaggio. Il tuo orgoglio molte volte non ti permette di comunicare come vorresti . Spezza quelle catene emotive e lasciati vedere come sei, unico e speciale. L’amore ti circonda.

Numeri fortunati: 1, 9, 22.

CANCRO

(20 giugno – 21 luglio)

Oggi non riceverai molto aiuto dalle stelle, ma saprai come riuscire ad andare avanti in qualunque cosa ti capiti. Inizia a dare forma ai progetti che hai in mente e metti in pratica qualsiasi idea creativa che hai. Il successo ti aspetta, non continuare a rimandarlo .

Numeri fortunati: 5, 10, 49.

LEONE

(22 luglio – 21 agosto)

È tempo di una pausa fisica ed emotiva. Disconnettiti da tutto ciò che implica responsabilità, anche per un paio d’ore . Dì di sì a quella persona che ti sta invitando a condividere alcuni giorni di ritiro e di riposo spirituale. Connettiti direttamente con la natura.

Numeri fortunati: 28, 1, 20.

VERGINE

(22 agosto – 21 settembre)

Espandi la tua cerchia di amici poiché hai l’energia planetaria che ti supporta nel mondo delle amicizie e del sociale . Spolvera i tuoi vestiti per uscire, preparati, indossa i tuoi vestiti migliori e divertiti anche quando sei a malapena nel mezzo della settimana.

Numeri fortunati: 9, 50, 3.

BILANCIA

(22 settembre – 22 ottobre)

Non dare opinioni dove non sono state poste e diventa emotivamente indipendente da quella persona che ti controlla. La stretta convivenza con i propri parenti potrebbe creare tensioni che da un momento all’altro potrebbero diventare una situazione difficile da sopportare .

Numeri fortunati: 11, 4, 33.

SCORPIONE

(23 ottobre – 20 novembre)

Dopo giorni di problemi personali e contraddizioni, ne esci ringiovanito e pieno di entusiasmo per combattere contro qualsiasi cosa e assicurarti la vittoria, sia emotivamente che professionalmente. Il tuo buon umore e la tua personalità gioviale saranno le tue carte vincenti .

Numeri fortunati: 19, 37, 28.

SAGITTARIO

(21 novembre – 20 dicembre)

È tempo di realizzare ciò che ti sei promesso . Recupera il tempo perduto e inizia a prenderti cura della tua salute nutrizionale. Sii più perseverante in tutto e vedrai ottimi risultati.

Numeri fortunati: 18, 5, 31.

CAPRICORNO

(21 dicembre – 18 gennaio)

Le stelle ti parlano di un nuovo lavoro o di una promozione nel posto in cui lavori. Riconosceranno il tuo lavoro e il tuo talento creativo. Ogni sforzo che fai per progredire sarà ricompensato . Le benedizioni che ti manda qualcuno che ti ama stanno mostrando i loro frutti.

Numeri fortunati: 27, 8, 19.

ACQUARIO

(19 gennaio – 17 febbraio)

Prenditi cura e difendi ciò che ti è costato fatica e lavoro, sia da raggiungere che da mantenere. Un parente stretto ti chiederà un favore che ti sorprenderà. Preparati in anticipo se devi dire “no” senza sentirti in colpa . Col tempo tutto tornerà alla normalità.

Numeri fortunati: 46, 3, 20.

PESCI

(18 febbraio – 19 marzo)

Ascolta i saggi consigli di coloro che vogliono vederti felice e seguili alla lettera. Non lasciare che i disturbi di salute siano un motivo per restare a casa oggi . Concediti l’opportunità di gioire della tua vita e vedrai come recupererai miracolosamente sia nella salute fisica che emotiva.

Numeri fortunati: 14, 22, 16.