Come rafforzare il sistema immunitario nei cani

Il sistema immunitario agisce per proteggere il corpo da malattie e infezioni. È una barriera che funziona come una difesa e la sua cura è essenziale per la prevenzione delle alterazioni della salute. Un sistema immunitario forte e correttamente funzionante è l’arma migliore contro qualsiasi aggressore straniero. In breve, il sistema immunitario è ciò che mantiene in vita gli esseri umani e gli animali domestici.

Il sistema immunitario dei cani

Esistono due tipi di risposta immunitaria: l’immunità innata, che combatte batteri e virus dalla nascita dei cuccioli, e l’immunità acquisita, che viene stimolata dall’esposizione ad agenti infettivi, che il nostro cane può combattere grazie a una buona dieta. Cioè, il nostro cane nasce con alcune difese naturali che vengono rinforzate per tutta la vita, con sempre più strumenti per proteggersi dagli agenti esterni.

L’esposizione ad agenti infettivi o patogeni e una dieta nutriente e completa sono le principali misure di rinforzo per migliorare il sistema immunitario nei cani. Dare al nostro partner cibo di buona qualità, mantenere una corretta igiene nello spazio abitato dall’animale ed eseguire una routine di esercizi adattata alle loro esigenze saranno gli strumenti migliori per migliorare il loro sistema immunitario.

Il nostro cane sarà esposto a un gran numero di agenti esterni, specialmente durante le passeggiate. Affrontare queste situazioni con un’adeguata routine alimentare che ti permetta di difenderti da queste minacce sarà il modo migliore per potenziare il tuo sistema immunitario in modo sano e continuo. Inoltre, alcune procedure metaboliche formano radicali liberi nel nostro corpo. Questi, se non eliminati naturalmente attraverso un forte sistema immunitario, potenziato dall’assunzione di antiossidanti, possono aumentare il rischio di malattia.

Alimenti per rafforzare il sistema immunitario nei cani

Come possiamo vedere, è essenziale aiutare il nostro cane rafforzando il suo sistema immunitario. È nelle nostre mani mantenere una dieta corretta che contenga vitamine e integratori che ne migliorano l’efficacia, proteggendo lo stomaco e creando una barriera naturale contro gli agenti estranei. Essendo un animale domestico, dobbiamo assicurarci di replicare una dieta naturale nel miglior modo possibile.

Nel mercato possiamo trovare marchi focalizzati sulla creazione di alimenti che includono ingredienti naturali, progettati per proteggere la flora intestinale e rafforzare il sistema immunitario. Immune Boost, di Nath, si distingue per essere un estratto naturale specificamente progettato per fornire una fonte di antiossidanti al nostro animale domestico e aiutare a neutralizzare i radicali liberi, dannosi per il loro sistema immunitario. È incluso in tutto il cibo, adattato all’età, alle dimensioni e alle esigenze dei nostri compagni cani.

Vitamine per rafforzare il sistema immunitario dei cani

In natura ci sono molte vitamine che possono aiutare il nostro cane a rafforzare il suo sistema immunitario. Ci sono alimenti con ingredienti di origine naturale come spezie, agrumi e altri frutti ricchi di vitamina C, E e B9 (tra gli altri), che agiscono in modo che il sistema immunitario del nostro cane possa produrre cellule immunitarie, aumentando la creazione di enzimi e globuli bianchi e aumentando il numero di anticorpi nel tuo corpo.

I prodotti nutrizionali avanzati di Nath, creati per garantire il benessere e la salute immunologica dei nostri animali, ci danno la possibilità di fornire loro una dieta equilibrata anche nei momenti in cui vogliamo premiare i nostri compagni con uno spuntino. Sono ricchi di antiossidanti e probiotici, che li aiuteranno a mantenere una flora intestinale sana, in grado di scartare le tossine.