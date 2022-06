“Nostra figlia è viva”. Angela Celentano, le parole dei genitori della bimba scomparsa nel 1996

“Angela Celentano è viva”. a Chi l’ha visto? l’appello di Catello e Maria, i genitori di Angela Celentano, la bambina scomparsa dal Monte Faito (Napoli) all’età di 3 anni. Mercoledì 8 giugno in prima serata su Rai 3 il caso è tornato in televisione con un nuovo appello dei genitori della piccola.

Il 10 agosto del 1996 Angela Celentano è in gita con la famiglia quando svanisce nel nulla. Ventisei lunghi anni e in Catello e Maria, papà e mamma di Angela Celentano, c’è ancora la speranza di ritrovare quella figlia svanita nel nulla in una giornata di festa con amici e familiari. Intorno all’ora di pranzo il padre, convinto che la bimba sia dietro di lui, si volta per chiederle cosa vuole mangiare ma non la trova.

Angela Celentano è sparita nel nulla. Scatta l’allarme e tutti si mobilitano nella ricerca sul Monte Faito, quel luogo scelto dalla famiglia Celentano per trascorrere una giornata di relax e che invece è diventato tristemente noto per la scomparsa della loro bambina. La zona è stata passato al setaccio, ma senza risultati, di Angela Celentano non c’è traccia da nessuna parte, particolare che porta i genitori alla pista del rapimento e non dall’allontanamento volontario della bambina.

Angela Celentano è viva? Secondo i suoi genitori sì. Catello e Maria non hanno mai perso la speranza di riabbracciare la loro figlia, che (se viva) oggi avrebbe 29 anni. La mamma alla trasmissione “Chi l’ha visto?” ha detto: “La speranza è che sia Angela stessa a cercare noi. Ti stiamo cercando”, ha detto la donna durante la puntata della trasmissione condotta da Federica Sciarelli.

Angela Celentano: “Sentiamo che lei è viva, speriamo in un miracolo, un giorno ci ritroveremo”. I genitori lanciano una campagna sui social frequentati da chi cerca le proprie origini. “Aiutateci a diffondere l’appello in tutto il mondo”.#chilhavisto→https://t.co/SRaGeQ1C9R pic.twitter.com/UPykPd8m0x — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) June 8, 2022

Secondo la madre Angela Celentano è viva e durante l’ospitata a Chi l’ha visto? ha anche ricordato che la figlia aveva una piccola voglia color caffè sul dorso, a destra: “A chiunque abbia informazioni o si riconosca nella storia si faccia sentire. Ti stiamo ancora cercando”. “Noi sentiamo che Angela è viva. Abbiamo sempre pensato che l’abbia presa qualcuno che poi l’ha cresciuta in una famiglia, in Italia o più probabilmente all’estero”, la tesi sempre sostenuta da Catello e Maria, papà e mamma di Angela Celentano.