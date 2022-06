Sandra Milo: «I 20enni mi scrivono che vorrebbero stare con me

È l’ora dell’amore per Sandra Milo. L’attrice, tornata single da qualche mese, è di nuovo in cerca dell’uomo giusto e secondo il mago Rafael nel 2022 dovrebbe convolare a nozze.Ospite a Un Giorno da Pecora in onda su Rai Radio 1, la protagonista di «Quelle brave ragazze» si è lamentata di ricevere avance solo da ragazzi ventenni, mentre lei sarebbe in cerca di un compagno più maturo.

«Un mago spagnolo, Rafael, che era anche il mago di Raffaella Carrà, ha previsto che quest’anno mi sposerò di nuovo, visto che ora sono single. Lo stesso Rafael ad Orietta Berti ha previsto che sarebbe diventata nonna e così è stato…» ha raccontato ai microfoni di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Più di un anno fa l’attrice lamentava di ricevere materiale pornografico sui social, oggi racconta che molti suoi pretendenti hanno 20-25 anni, «sui social mi scrivono che vorrebbero avere una relazione con me, che vorrebbero ‘amarmi’, per usare un termine romantico…. Io gli rispondo che li amo molto ma me ne sto a casa mia».

«Io vorrei un uomo di almeno 50 anni» ha concluso l’attrice, che a soli 15 anni sposò il suo primo marito, il marchese Cesare Rodighiero. La loro storia durò solo 21 giorni, prima che venisse concesso l’annullamento dalla Sacra Rota. Più duraturo è stato il matrimonio con Moris Egas, da cui ha avuto la figlia Deborah. Successivamente si è legata a Ottavio De Lollis, da cui sono nati Ciro e Azzurra. Ora Sandra Milo è di nuovo libera e pronta per innamorarsi ancora.