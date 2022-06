Malore mentre è in vacanza: Silvia muore a 41 anni, era mamma di tre bimbi piccoli

Malore fatale per una 40enne teramana in vacanza a Roseto degli Abruzzi: lascia marito e tre figli piccoli. La donna, Silvia di Gabriele, 41 anni, si trovava nella sua casa vacanza a Cologna spiaggia, una frazione di Roseto. Questa mattina, stando a quanto si apprende, quando i figli sono andati a svegliarla per fare colazione insieme e poi andare in spiaggia, la donna non rispondeva. Il marito ha subito allertato i soccorsi. La notizia è riportata da Il Messaggero in un articolo a firma di Tito Di Persio.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118. I sanitari una volta giunto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Ad ucciderla molto probabilmente un arresto cardiocircolatorio o un infarto. La notizia, come accade sempre in certi casi, si è subito sparsa sul web. Decine i messaggi di cordoglio ai famigliari. Gabriella era molto conosciuta in città: lavorava presso Conad Teramo Gran Sasso, in località Piano D’Accio. Lascia il marito Marco e tre figli piccoli. I funerali si svolgeranno domani alle 18 nella chiesa di Sant’Antonio in corso Michetti a Teramo