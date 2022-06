Oroscopo Paolo Fox oggi venerdì 17 giugno 2022: le previsioni i dodici segni

Ariete

Oggi sarai felice di vedere che un progetto in cui sei stato coinvolto è sulla strada giusta e non ti sta causando nulla di stressante o ti porta alcune delle piccole cose positive che hai pensato al riguardo. Lascia che tutto scorra senza mettere troppi problemi.

Toro

Luna nuova nel tuo segno oggi che ti porta una certa irrequietezza per il futuro che è abbastanza negativa e nulla di reale. Impara a guardare il bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto. Questo ti farà sentire meglio. Non è conveniente mettere ostacoli che sono solo immaginazione.

Gemelli

In materia di denaro, oggi devi osservare bene qualsiasi movimento che ti sembra strano, perché ci sono alcune nuvole da evitare e che sarà dovuto a qualcuno che è troppo ambizioso e che può influenzare direttamente i tuoi interessi.

Cancro

Non sarai di buon umore oggi perché avrai un tocco di malinconia che ti farà essere tra le nuvole, con pochissimi piedi per terra. Giornata di riflessione in cui valuterai molte cose importanti, ma non lasciarti trasportare dal negativo.

Leone

Usa il sorriso oggi come la tua arma migliore se devi affrontare qualcuno che non ti piace molto bene o con cui comunichi con certe difficoltà. Sorridere sarà una strategia molto intelligente ed efficace in quanto predispone positivamente. Tienilo a mente.

Vergine

Fai della pazienza il tuo alleato, è qualcosa di molto conveniente oggi perché puoi avere una giornata piuttosto complicata, ma sarai ben risparmiato se agisci con calma e non lasciare che i nervi ti tradiscano. Ascolta attentamente prima di parlare.

Bilancia

È importante che tu presti attenzione ai segnali che il tuo corpo ti invia perché c'è qualcosa che hai bisogno di osservare e che può essere fondamentale per non avere problemi in seguito, prenditi cura della tua vista, soprattutto. Questo potrebbe essere uno dei tuoi punti deboli.

Scorpione

È possibile che il tuo partner, se ce l'hai, ti getti in faccia una mancanza di romanticismo che può impadronirsi di te in questi giorni. Sii più consapevole della relazione e prenditi cura di essa anche se ti costa lavorare. Lascia andare certi egoismi.

Sagittario

Potresti aver trascurato un po 'la famiglia per il bene di una certa dedizione legata alla politica o al professionista. Sai che ti sostengono e ti amano, ma si tratta anche di dare affetto ed essere presenti. Sarà importante.

Capricorno

Oggi ascolterai qualcosa di molto interessante che può aprirti gli occhi e che ti metterà sulla strada di qualcosa che ti si addice per risolvere un problema di documento o relativo a qualcosa di legale. Attenzione a quei dati o a quelle informazioni che ti arrivano.

Acquario

Concentrati sulle tue attività quotidiane e dimentica di pensare allo straordinario o a un'avventura che non sarai in grado di svolgere come avevi pianificato. Devi aspettare la calma in ogni modo. Lo farai più tardi.

Pesci

Sarà una giornata ricca di sorprese molto positive, dal momento che si materializza un sogno che stai inseguendo da molto tempo e il passo che fai oggi è molto importante. Arrivano soldi che sono fondamentali per definire un progetto che ha a che fare con l'artistico.