Ennesimo femminicidio, stavolta nel Salento a Novoli, in provincia di Lecce. Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa in casa con una coltellata: a toglierle la vita sarebbe stato il marito, che al momento è ricercato. L’omicidio è avvenuto la scorsa notte poco prima delle 2: nell’abitazione non c’erano i figli, che il marito avrebbe portato a casa della nonna. Sulla vicenda indagano i carabinieri.