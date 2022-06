Da 3000 a 800 euro, Chiambretti chiede di ridurre il mantenimento alla figlia: “Reddito dimezzato”

Il conduttore televisivo Piero Chiambretti ha chiesto al tribunale di ridurre l’importo dell’assegno di mantenimento versato per la figlia 11enne da 3000 a 800 euro.

Il popolare conduttore televisivo Piero Chiambretti ha citato in tribunale la ex compagna Federica Laviosa, 37 anni, al fine di rideterminare al ribasso l’assegno di mantenimento versato per la figlia 11enne, da 3000 a 800 euro mensili. Il legale dell’ex conduttore di Tiki Taka, 66 anni, avrebbe motivato la richiesta di “modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia” con un’analisi delle entrate del conduttore, passate da 55 a 26 mila euro netti al mese. All’assegno da 800 euro chiesto da Chiambretti si aggiungerebbero le spese per l’affitto, condominiali e per le utenze dell’appartamento occupato dalla donna e da sua figlia (180 metri quadrati in centro a Torino) oltre alla retta della scuola privata frequentata dalla bambina e a eventuali contributi straordinari, spese cui Chiambretti intende continuare a far fronte.

Il reddito di Piero Chiambretti

Nell’atto con il quale l’avvocato di Chiambretti ha chiesto di rivedere l’importo del mantenimento sono specificati i redditi dichiarati dal conduttore nel corso degli ultimi cinque anni: lo showman sarebbe passato da 55 mila euro netti al mese del 2017 ai 26 mila del 2021. I guadagni dimezzati si accompagnerebbero al recente divorzio da Tiki Taka (che renderebbe instabile la situazione reddituale del conduttore) e al sospetto che la ex compagna “utilizzi il contributo di mantenimento per sue personalissime spese”. La prima udienza in tribunale a Torino è fissata per oggi, lunedì 20 giugno. Chiambretti ribadisce comunque l’intenzione di garantire alla figlia le abitudini di vita di sempre.

La separazione tra Piero Chiambretti e Federica Laviosa

L’inizio della relazione tra Piero Chiambretti e Federica Laviosa risale a circa 10 anni fa. La piccola Margherita, figlia della coppia, era nata nel 2011. La separazione è arrivata nel 2016. Chiambretti e la ex compagna non si sono mai sposati.