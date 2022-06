Sanremo 2023, Amadeus al TG1: «Chiara Ferragni co-conduttrice nella prima e ultima serata»

Questa sera durante il Tg1, che ha visto anche il debutto in conduzione nell’edizione delle 20.00 della giornalista Giorgia Cardinaletti, ospite in studio Amadeus per un annuncio a sorpresa sul Festival di Sanremo 2023 che si terrà dal 7 all’11 febbraio .«Sono contento di essere qui. Avendo auto il mandato a marzo ho avuto già modo di lavorare. Sto ascoltando le canzoni dei giovani e dei Big. Da oggi inizia il gemellaggio Sanremo – Tg1. Sono in grado di dirvi oggi chi sarà la prima co-conduttrice. Nella prima sera, quella del 7 febbraio e nell’ultima (11 febbraio ndr), apre e chiude il Festival Chiara Ferragni. La più grande imprenditrice digitale a Sanremo».

Subito dopo l’annuncio di Amadeus Chiara Ferragni ha pubblicato un post su Instagram che la ritrae con il direttore articodel Festival in cui scrive: «Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere @sanremorai 2023»

Il Festival di Sanremo 2023 che andrà in onda dal 7 all’11 febbraio, avrà anche in questa edizione 25 Big in gara, inclusi i tre finalisti di Sanremo Giovani che dovranno partecipare al Festival con un brano diverso rispetto a quello che proporranno a dicembre.