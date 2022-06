Valentino Rossi: “Fare il padre è una figata, mi sto divertendo un mondo”

Intervistato da Sky, Valentino Rossi a margine del Mugello ha raccontato qualche aneddoto della sua nuova vita nei panni di papà. “Io e Francesca abbiamo un carattere tranquillo e tutto questo si riflette su Giulietta: la notte dorme quasi come me”.

Valentino Rossi si gode la sua vita da neo papà, ma non ha messo in soffitta la passione per la sella. I suoi fan continuano a reclamarlo a gran voce ed è stata festa grande quando, nella giornata di sabato 28 maggio, l’ormai ex campione di Moto GP ha ritirato il numero 46 dal circuito del Mugello: il numero resterà sempre legato al 9 volte campione nel mondo. “Sto bene, sono contento, la mia carriera è stata fantastica, quindi era il momento giusto per smettere”.

Ora Vale ha occhi solo per la sua Giulietta

Intervistato da Guido Meda di Sky, Valentino Rossi a margine del Mugello ha raccontato qualche aneddoto della sua nuova vita nei panni di papà. La piccola Giulietta è nata lo scorso 4 marzo dalla relazione con la modella Francesca Sofia Novello e da allora tutto è cambiato. “Fare il padre è un bell’impegno, ma le nonne sono impazzite per la nipotina”, racconta Rossi ai microfoni. “Abbiamo dato loro una seconda giovinezza”. La bimba sembra avere un temperamento molto simile ai suoi genitori: “Io e Francesca abbiamo un carattere tranquillo e tutto questo si riflette su Giulietta: la notte dorme quasi come me”, racconta Rossi. “Ci stiamo divertendo, fare il genitore è una figata”.

La scelta del nome Giulietta

Particolare la scelta del nome che deriva dal latino e che ha romantici richiami letterari: “Cercavamo un nome romantico e non comune”, ha raccontato Francesca nelle sue Instagram Stories. “Ci è venuto in mente grazie al figlio di amici che si chiama Romeo! Ridendo e scherzando ci è piaciuto davvero ed è rimasto sempre Giulietta!”. Il numero 46 comunque non abbandonerà il campione visto che il suo numero fortunato è un dettaglio ricorrente nella cameretta e nell’abbigliamento della piccola Giulietta, che di recente è stata immortalata sui social con indosso le babbucce gialle e il 46 ricamato.