Medico rimuove l’occhio sbagliato durante intervento, il paziente adesso è cieco

Un intervento sbagliata che gli ha fatto perdere completamente la vista. È accaduto a un paziente che in Slovacchia è stato operato all’occhio sano e ora è cieco.

Ha deciso di sottoporsi a un’operazione agli occhi a causa di un cancro che gli aveva danneggiato la vita a un occhio, ma durante l’operazione qualcosa è andato storto perché il paziente al risveglio si è svegliato completamente cieco. È una storia di malasanità quella che arriva dalla Slovacchia e sulla quale l’ospedale di Ružinov a Bratislava ha deciso di avviare una indagine.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il paziente, un uomo di 50 anni, si sarebbe sottoposto a un intervento a un occhio la cui vista era stata danneggiata dalle conseguenze di un cancro. Una decisione necessaria secondo i medici che lo hanno così portato in sala operatoria dove a capo dell’equipe c’era la dottoressa Alena. Ma qualcosa non ha funzionato e così all’uomo è stato coperto l’occhio malato lasciando che a finire sotto i ferri fosse l’occhio sano. È solo al suo risveglio che l’uomo accortosi di non vedere da entrambi gli occhi ha paventato l’errore all’ospedale.

“L’ospedale ha fornito al paziente e alla sua famiglia la piena collaborazione per mitigare le conseguenze, sia mediche che psicologiche e sociali – ha affermato Eva Kliská, portavoce dell’Ospedale universitario di Bratislava, a cui appartiene la struttura – siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto e faremo di tutto per stare vicini alla famiglia del paziente”.

Lo stesso ospedale, dopo l’esposto della famiglia dell’uomo, ha avviato una indagine interna. Intanto la dottoressa Alena, che ha guidato l’operazione, non lavorerà più con a contatto con i pazienti. L’ospedale può inoltre infliggere una sanzione pecuniaria o il divieto di esercitare la professione sanitaria per un massimo di un anno. Mentre la polizia ha avviato un’indagine per fare luce sull’accaduto.