Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 3 luglio 2022: Le previsioni segno per segno

Ariete

Grandi lotte, responsabilità e sacrifici che ne varranno la pena. Ora passerai un brutto periodo, ma dopo sarai felice e molto felice. Sei sulla strada giusta, ma non è la strada più facile o più comoda. Scoprirete presto che la gloria più grande è proprio quella di coronare la montagna più alta.

Toro

Stai molto attento alle invidie e ai tradimenti o agli attacchi alle spalle, non tutti sono contenti della tua felicità e a volte faresti anche bene a nasconderla un po'. Oggi devi essere attento perché potresti essere molto deluso, sia al lavoro che in famiglia, ma non potranno farti niente di male.

Gemelli

Sei in un grande momento e ti stai avvicinando a realizzare i tuoi sogni o a sperimentare una trasformazione molto favorevole nella tua vita. Inoltre, da tempo le tue riflessioni e intuizioni sono molto più accurate, quindi oggi hai una giornata ideale per agire e prendere decisioni.

Cancro

Se oggi è il tuo compleanno puoi sentirti molto felice perché è giunto il momento della pace e del riposo, per scoprire finalmente la luce che illumina l'interno della tua anima e scaccia per sempre le ombre e le paure. Oggi per te si aprono le porte del cielo, di quel cielo che cercavi e sentivi fin da bambino.

Leone

Non devi diventare impaziente, te lo devo ricordare ancora una volta, né per le cose mondane, né per i tuoi desideri e sogni più intimi. Un grande momento è iniziato per te grazie all'influenza favorevole di Giove, e i cambiamenti favorevoli arriveranno prima o poi, ma sicuramente arriveranno e nulla li fermerà.

Vergine

Il fine settimana inizierà male per te, ma non perché ti accada qualcosa di brutto o qualche disgrazia ti sorprenderà, ma perché avrai un umore basso, uno di quei giorni in cui tendi a vedere tutto nero o imperfetto, molte volte senza sapere perché. La cosa migliore che puoi fare è ignorarlo.

Bilancia

Ti aspetta un giorno fortunato, al lavoro o innamorato, o entrambi. Un giorno in cui puoi realizzare alcuni dei tuoi sogni. Chi ti circonda non noterà quasi nulla, ma oggi è uno di quei giorni in cui ti sentirai davvero sereno e veramente felice, o almeno sarai molto vicino a questo stato.

Scorpione

Una delle caratteristiche più spaventose della tua personalità è che molte volte puoi fare più male proprio alle persone che ami di più, e la stessa cosa potrebbe succederti oggi a meno che tu non faccia uno sforzo per evitarlo. Allora tu stesso soffri e rimpiangi più di chiunque altro, ma devi stare attento con il tuo carattere.

Sagittario

Come in altre occasioni in cui arriva il weekend, anche oggi vi aspetta una giornata meravigliosa e gioiosa, ma molto meglio fuori casa che dentro, momento ideale per avvicinarsi alla natura, viaggiare, fare sport di ogni genere e sprigionare quella grande vitalità che hai nel corpo e nell'anima.

Capricorno

Oggi ti sentirai pieno di energia, fermezza e determinazione. Ora quello che ti preoccupa di più è trasformare in realtà i tuoi sogni e le tue ambizioni, forse perché ci sei più vicino che mai o perché ne hai più bisogno che mai, ma la tua mente occupa solo la strada per raggiungere la meta, perché solo così puoi riposare.

Acquario

Hai già fatto tutti i tuoi piani per trascorrere questo sabato, quindi non preoccuparti perché tutto andrà diversamente, ma non peggio ma molto meglio. Lì avrai una sorpresa che ti riempirà di gioia, forse avrai notizie di qualcuno che era lontano e che ti è mancato molto. Il giorno promette, vedrai.

Pesci

Ci sono grandi dolori nel tuo cuore e tutto indica che oggi si riattiveranno. La vita ha lasciato in te molte ferite e di tanto in tanto tutto ciò che viene alla luce e ti provoca un'enorme tristezza che non puoi evitare. Ma è solo una cosa temporanea, non devi temere nulla, domani sarai nuovamente rinnovato e pronto a combattere.