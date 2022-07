Mika ha rivelato alcuni dettagli sul suo nuovo fidanzato, Andrea Dermanis, tra cui l'età, la carriera

Cosa possiamo scoprire su Andrea Dermanis e sulla sua relazione con il famoso cantante Mika? Sembra che i due stiano insieme da quindici anni, ma a causa della loro segretezza non si sono mai dichiarati pubblicamente. Vediamo chi è Andrea Dermanis e cosa sappiamo di lui.

Andrea Dermanis, chi è il fidanzato di Mika

Nonostante sia un personaggio noto del mondo dello spettacolo, non si sa molto di lui e della sua vita privata. Da molti anni vive a Londra con la sua compagna, di origine greca. La coppia sta insieme da oltre dieci anni e fa affidamento l'uno sull'altro. A causa di Andrea, sembra che il cantante abbia trovato un modo per uscire allo scoperto in modo piuttosto tranquillo.

Carriera

Regista di documentari e titano della musica, si tiene a distanza dai lettori e dall'industria dello spettacolo in generale. Nonostante ciò, non appare quasi mai in televisione o in pubblico con la sua compagna. Sembra che il cantante lo abbia presentato alle masse abbastanza di recente, anche se i due stanno insieme da molto tempo e la loro relazione è piuttosto stabile. Mika ha detto: "La nostra relazione dura senza essere pianificata". Andrea ha lavorato con la BBC, Channel 4, Sky Arte e MTV, oltre a collaborare con la BBC. Inoltre, è stato responsabile dei video musicali e ha collaborato con una serie di musicisti famosi e rinomati. Ha anche realizzato il video della canzone "Staring at the Sun" in collaborazione con la moglie Mika.

Curiosità

Si è specializzato negli anni in produzione e regia di video musicali durante la sua carriera lavorando anche al fianco di artisti di un certo calibro come Bastille, Pet Shop Boys, Emeli Sandé, Foster the People, Panic at the Disco, Bon Jovi.Mika: Making of Live at Park des Princes;Album Chart Show: Joe Jonas;Album Chart Show: Foster the People;Live at 100 Club: The Rapture;Live Vibrations: Carly Rae Jepsen;Album Chart Show: Emeli Sandé;Pet Shop Boys: Electric EPK;Mika – Staring at the Sun;Live Vibrations: The Kooks;Mika: Live at Bercy Interlude;Bon Jovi International Press. Questi tra i principali lavori da lui curati.