Oroscopo Branko domain 11 luglio 2022: Leone motivazione. Scorpione selezione

Oroscopo Branko 11 luglio Leone

Risveglia il desiderio di viaggiare, di incontrare nuove persone, di fare festa, insomma di godersi la vita. Lavori sodo per raggiungerlo. Una persona dell'Ariete e un'altra del segno del Leone ti iniettano la loro energia per motivarti ancora di più nel raggiungimento di ciò che hai deciso di fare. Prenditi cura della tua salute e mangia meglio. La tua affermazione oggi: "Merito di godere del successo in tutto ciò che faccio".

PAROLA SACRA: Motivazione

NUMERI FORTUNATI: 6, 30, 21

Oroscopo Branko 11 luglio Vergine

Sei un essere molto convenzionale e di routine, e devi aumentare l'adrenalina. Fai attenzione a non metterti nei guai di cui in seguito ti pentirai. Ti piace il sesso, il piacere con più libertà di prima. Guadagni i soldi per i tuoi sforzi e la tua dedizione. Prenditi cura della tua dieta, del tuo peso. La tua affermazione oggi: "Mi piacciono le relazioni armoniose".

PAROLA SACRA: Cura

NUMERI FORTUNATI: 4, 29, 11

Oroscopo Branko 11 luglio Bilancia

Oggi esci dalla tua routine domenicale. Vuoi fare qualcosa di diverso e il Cosmo ti piace. Ci sono alcuni inconvenienti che devono essere superati e che puoi superare senza grandi difficoltà. Ma se aspetti che si risolvano da soli, le cose non saranno interamente a tuo favore. La tua affermazione oggi: "Mi do il permesso di vivere nuove esperienze".

PAROLA SACRA: Superamento

Superamento NUMERI FORTUNATI: 19, 30, 31

Oroscopo Branko 11 luglio Scorpione

Oggi decidi di finire con una situazione che ti mette a disagio, ti rende infelice e devi chiarire. Finisci la tolleranza e la pazienza con le persone manipolatrici che diventano la vittima in modo da avere dolore per loro. Chiudi i cerchi tossici. La tua affermazione oggi: "Io sono colui che sceglie chi è accanto a me".