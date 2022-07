Grave lutto per Roberto Farnesi, morta la mamma Maria. La dedica alla figlia: “Meno male che ci sei”

Roberto Farnesi ha detto addio alla madre, Maria Angela Saettini. La donna è morta il 18 luglio, secondo quanto riportato da Il Tirreno. La notizia è stata pubblicata solo di recente: la donna è morta il giorno prima del compleanno del figlio, il 19 luglio.

Le prime parole di Farnesi dopo il lutto

Maria Angela Saettini avrebbe compiuto 83 anni il prossimo agosto, e invece la grande attrice italiana si è trascorsa. Le cause del decesso non sono ancora state rese note, ma la famiglia in lutto ha un comunicato in cui si legge: "Siamo distrutti da questa perdita irreparabile. Maria Angela era una persona speciale, ma anche molto riservata e, nonostante soffrisse da tempo di problemi di salute, hai voluto vederla ancora con noi".

L'interprete de Il paradiso delle signore, che parlato di sua madre e dei suoi genitori in generale in diverse interviste, li ha descritti come molto aveva presenti ma anche rigidi nei suoi confronti. Suo padre era morto qualche anno fa, una perdita alla quale la madre aveva dedicato molto affetto per la famiglia.

Secondo una recente intervista, l'artista ha parlato del rapporto tra sua madre e la sua compagna, Lucya Belcastro, che ha dato alla luce la loro figlia all'inizio di quest'anno: "Mia madre è felicissima, l'altra sera, nonostante l'età, è rimasto in piedi ad aspettare la buona notizia e non vede l'ora di vedere la sua nipotina".