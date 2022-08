La vera storia di Olivia Newton-John chi è: Età, causa morte, malattia, Grease, film, marito e figli

"Olivia Newton-John è morta pacificamente nel suo ranch nel sud della California questa mattina, circondata da familiari e amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile".

Olivia Newton-John è diventata un'icona per una generazione quando ha recitato al fianco di John Travolta nel film Grease del 1972 . Il suo percorso all'interno dello spettacolo sarebbe iniziato qualche tempo prima, quando avrebbe dovuto emigrare in Australia dove tutto sarebbe cominciato.

L'inizio

A soli cinque anni Olivia emigrò con la famiglia in Australia e a 17 anni vinse un nuovo concorso per talenti, ottenendo il premio che consisteva in un viaggio in Inghilterra, dove avrebbe debuttato nel mondo dello spettacolo con la compagna Pat Carbol. , un duo che si è sciolto quando il permesso di soggiorno di Pat nel Regno Unito è scaduto .

Riconoscimento mondiale e l'arrivo di Grease

Fu grazie al suo breve periodo nel gruppo Tomorrow che Olivia divenne nota a livello internazionale nel 1971 con la pubblicazione del suo primo singolo intitolato If not for you , una versione del classico di Bob Dylan. Ha vinto un Grammy e ha condotto la sua serie televisiva.

Questi riconoscimenti e conquiste aprirebbero le porte del mercato nordamericano e, con esso, l'opportunità di apparire sul grande schermo. Era con Grease nel 1972, un musical ambientato in una scuola americana, interpretato da Olivia Newton e John Travolta, che avrebbe significato la celebrità per l'australiano. Inoltre, aggiungendo nuove hit al suo repertorio come You're the one that I want (un duetto con John Travolta), Summer Night e Hopelessly devoto a te.

L'arrivo del cancro al seno

Olivia Newton-John ha combattuto una dura battaglia contro il cancro al seno per più di 30 anni, una malattia che avrebbe posto fine alla sua vita l'8 agosto 2022. L'attrice è stata diagnosticata per la prima volta nel 1992, poco dopo la morte del padre . La seconda volta è arrivata dopo la morte della sorella maggiore per la stessa malattia, nel 2013. Fu allora che i medici le rilevarono di nuovo un tumore al petto. Quattro anni dopo, nel 2017, la sua salute è peggiorata poiché il cancro di cui soffriva era allo stadio 4, che ha notevolmente indebolito e colpito l'acclamata attrice.

"Ero così debole. Avevo un deambulatore, un bastone e le stampelle, ma ora sto camminando ", ha confessato l'attrice in un'intervista a The Guardian . In qualche modo rassegnata, Olivia ha dichiarato di aver convissuto a lungo con la malattia e ha intuito che qualcosa non quadrava: “Non so chi sarei in questo momento senza il cancro. Vedo la mia vita come un viaggio e la malattia mi ha dato uno scopo, un modo di fare le cose e mi ha insegnato molto sulla compassione".

La sua morte

L'8 agosto 2022 e dopo tutto il cancro al seno, Olivia ha perso la battaglia, lasciando una grande eredità musicale piena di successi e con la sua accattivante interpretazione in Grease .