Oroscopo Branko e Paolo Fox 12 agosto 2022, lo zodiaco al TOP

ARIETE

Appariranno nuove e buone opportunità, anche i partner e gli amici saranno totalmente a tuo favore. Approfitta della giornata per avanzare in tutto, le stelle ti accompagnano anche nell'amore.

TORO

I tuoi giudizi hanno sempre molto successo, colpendo sempre l'obiettivo del problema. Oggi avrai accentuato quella capacità ma ti porterà invidia. La notte ti regala momenti molto caldi, preparati.

GEMELLI

L'umore sarà buono e l'atmosfera in generale ti stimolerà. I tuoi sogni di ieri possono essere realizzati con un po' di perseveranza. Hai un account in attesa e amore da qualcuno.

CANCRO

Il tuo elemento avventuroso sarà oggi incline al piano aziendale. Nuovi contatti ti porteranno aiuto e profitti indispensabili. La fortuna e il caso ti accompagneranno oggi, è il tuo giorno.

LEONE

Presta molta attenzione a ciò che firmi o prometti, senza rendertene conto puoi entrare in questioni poco chiare o situazioni difficili. Il tuo partner ha bisogno di più del tuo amore oggi, non dimenticare i dettagli.

VERGINE

Capi o colleghi daranno un sacco di successi alle tue idee. Sarai più suscettibile degli altri giorni e ti sentirai ferito molto facilmente, rilassati. Ti arriveranno da lontano notizie che ti renderanno felice.

BILANCIA

L'amore bussa alla tua porta e sarebbe opportuno non perdere l'occasione in cui sperimenteresti sensazioni molto positive. Cerca di prestare attenzione alla tua dieta e riposati, la notte sarà lunga.

SCORPIONE

Avrai abbastanza energia per avanzare nel campo pianificato e in nuovi progetti. Ogni poro della tua pelle emetterà energia positiva. Buon tempo per il viaggio e l'amore, il magnetismo.

SAGITTARIO

La tua voglia di vivere sarà rafforzata da una vitalità traboccante che ti porterà al multitasking. La tua immagine rimarrà ottimale. Buoni risultati sui viaggi di oggi.

CAPRICORNO

Le questioni finanziarie altereranno il tuo stato. Non farti prendere dai dettagli e guarda al futuro con una mentalità più flessibile. Prenditi cura della bevanda. Novità in famiglia e cambiamenti.

ACQUARIO

Pensa a quanto lontano vuoi spingerti nelle tue relazioni intime prima di dare un pieno sì alle proposte che ti vengono presentate. Considera tutto in modo più logico. Cambieranno i tuoi piani all'ultimo momento.

PESCI

La tua mente sarà in perfetta forma per avere una visione positiva di tutto ciò che vuoi intraprendere. Buon momento per firmare documenti e investimenti. Attirerai l'attenzione di una persona molto speciale.