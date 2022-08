Oroscopo Paolo Fox domani 30 agosto 2022: le previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

In queste predizioni cito di solito filastrocche e fiabe. Quando cerchiamo l'ispirazione tendiamo a guardare alla nostra vita quotidiana, e si scopre che sono circondato da film e letteratura per bambini! Le storie possono essere basilari, ma in esse ci sono morali e dilemmi che noi adulti dobbiamo affrontare... che intesto nella tua narrazione. Prendere qualcosa di semplice e poi complicarlo richiede la capacità di rifocalizzare le situazioni familiari. Ed è ciò che ti è richiesto oggi. Sei pronto per un pizzico di magia?

Hai ragione o hai torto? Per dare una risposta corretta, devi riflettere su ciò che ritieni corretto e su ciò che non lo è. Potresti avere ragione nel pensare che una certa persona ha torto su una questione importante. Ma questo non deve significare che hai ragione a sottolinearlo. E quello che ti sembra un errore può essere perfetto per quella persona. Per creare la sensazione di armonia ed equilibrio oggi, farai meglio se non sei così "giusto". Se sei disposto a concedere una piccola sconfitta, puoi vincere una vittoria cruciale... insieme.

Oroscopo Paolo Fox 30 agosto Cancro