Oroscopo Branko settimana dal 4 all'11 ottobre 2022, le previsioni complete

Ariete

Venerdì di cambiamenti nel tuo lavoro e progetti di lavoro, ricorda che questi giorni sono molto importanti per il tuo futuro, ecco perché devi ordinare i tuoi documenti. Riceverete un invito per uscire a cena con un nuovo amore ; sei nella fase migliore dell'innamoramento, quindi non esitare. Indossa colori forti e usa molto profumo in modo che l'amore rimanga nella tua vita. Fai attenzione ai problemi nervosi, la cosa più importante nella tua vita è la salute . Riceverai soldi extra questo sabato con i numeri 12 e 39. Evita di parlare dei tuoi risultati, non suscitare invidia. Per chi è in coppia sarà un weekend di tanto amore e stabilità. Evita di accelerare e di commettere errori, è meglio mantenere la calma quando si cerca di risolvere un problema. Questa domenica riparerai la camera da letto di casa tua e trascorrerai del tempo di qualità con la tua famiglia.

Toro

Avrai molto lavoro e questioni personali questo fine settimana . Il tuo segno risolverà sempre i problemi familiari, è il pilastro della tua casa. Aggiornerai i tuoi documenti questo venerdì e farai domanda per un nuovo progetto di lavoro. Riceverai un invito alla festa questo sabato , dove ti divertirai un sacco. Otterrai denaro extra lavorando da solo. Avrai un colpo di fortuna questa domenica con i numeri 14 e 57. Il Toro vuole sempre sentirsi utile, quando non si angoscia, ecco perché il tuo segno ha sempre bisogno di un'attività come lo sport. innamorato , _ Il Toro è molto appassionato e sessuale ma con un'indole insicura e gelosa, motivo per cui hanno bisogno del partner ideale al loro fianco. Prenditi cura della tua salute e cerca l'equilibrio nella tua vita, è tempo di cambiamenti e cose buone.

Gemelli

Questo venerdì affronterai molti problemi con il tuo partner , quindi ti consiglio di non prendere decisioni quando sei così arrabbiato per evitare di pentirti. Penserai molto a cambiare lavoro , ricorda che ai Gemelli non piace ricevere ordini o istruzioni su cosa fare, quindi non pensarci più e avvia la tua attività. Sabato per sistemare i ritardi di pagamento e aggiornare i tuoi conti bancari. Fai attenzione alle diete che fai perché possono alterare la tua salute e gli ormoni; cerca di fare esercizio e mangiare in modo più sano. Ricorderai un amore che è fuori, cercalo, ti corrisponderà. Avrai un colpo di fortuna domenica con i numeri 23 e 40; ricorda che il negativo del tuo segno sono bugie e manipolazione, motivo per cui hai problemi con i tuoi partner; cambia il tuo modo di essere per raggiungere la felicità.

Cancro

Weekend di gioia e buone notizie intorno a te, ricorda che questi giorni saranno i migliori, quindi cerca di non perdere le opportunità che ti si presentano. Arriverà una proposta commerciale, accettala, sarà ottima. L'amore ti sarà dato senza limiti e non devi comprarlo, non aver paura di stare da solo per un po' e lasciare quel partner che non fa per te. Il tuo segno merita sempre la persona ideale nella loro vita amorosa. Inizierai a seguire un corso di design e pubblicità, cerca sempre di continuare con l'apprendimento. Riparerai la tua casa o appartamento, ricorda che il Cancro non si stancherà mai di vivere comodamente. Riceverai degli amici per organizzare una festa a casa tua. Un colpo di fortuna arriverà questa domenicacon i numeri 03 e 45, non esitate a suonarli. Disintossicati ed evita di cadere in problemi che non sono tuoi.

Leone

Weekend per riordinare i tuoi sentimenti e pensieri di vita, ricorda che il tuo segno si caratterizza per essere molto ordinato e sempre aggiornato con la tua scuola e lavoro in sospeso . Venerdì dell'incontro di lavoro per le modifiche progettuali, sarà una giornata molto intensa e ci saranno energie incrociate; evita di litigare con i tuoi colleghi . Ricevi un invito a una cena per festeggiare il tuo compleanno. Ti pagano soldi extra per la vendita di un'auto o di una proprietà, cercano di investire i tuoi soldi in te stesso. Sabato per fare un corso di auto-miglioramento e lingua. innamorato _ , incontrerai persone molto compatibili con il tuo segno, che aumenteranno la tua autostima. Un colpo di fortuna arriverà questa domenica con i numeri 07 e 18. Domenica per fare una passeggiata ed entrare in contatto con la natura, che vi aiuterà a caricarvi di energia positiva.

Vergine

Questo venerdì ci saranno complicazioni sul posto di lavoro, quindi cerca di rilassarti e non cadere in provocazioni con i tuoi colleghi . Sei nel tuo momento migliore, perché il tuo compleanno sta passando, quindi cerca di riempirti di energie positive intorno a te, riceverai molti regali e sorprese d'amore. Apporterai dei cambiamenti nel modo di vestirti e deciderai di continuare con la dieta per rinnovare la tua personalità. Prenditi cura di problemi ossei o cadute, ricorda di stare più attento. Un colpo di fortuna arriverà questo sabato con i numeri 06 e 20. Usa più profumo in modo che l'abbondanza rimanga nella tua vita. innamorato _ Rimarrai single e incontrerai persone senza alcun impegno. Sei un lavoratore instancabile e questo ti aiuta a crescere finanziariamente. Vestiti di verde, che ti aiuterà a portare abbondanza.

Bilancia

Weekend di buona fortuna nella tua vita, soprattutto per reinventarti in amore , ricorda che fa bene al tuo segno vivere di coppia. I tuoi segni più compatibili sono Toro , Gemelli e Acquario . Cerca di pagare i debiti in modo da non avere problemi in futuro. Non dire a nessuno dei tuoi problemi, perché molti sono felici quando le cose vanno male per te, quindi cerca di essere più discreto. Cerca di non essere così impulsivo o arrabbiato al lavoro o a scuola, ricorda che chi si arrabbia perde, dovresti essere più consapevole di ciò che dicono gli altri. La domenica andrai a fare una passeggiata in modo che la tua energia positiva si moltiplichi. avrai un colpo di fortuna con i numeri 13 e 50, giocali la domenica , i tuoi colori della fortuna sono il rosso e il viola. Continua con la dieta perché i risultati si vedono già e ti faranno stare bene.

Scorpione

La fortuna sarà dalla tua parte questo fine settimana , cerca solo di non fare la vittima in situazioni difficili sul lavoro . Ricorda che l'acqua è l'elemento del tuo segno e questo ti rende un estremista nella tua vita. Questo venerdì riceverai una proposta di lavoro meglio retribuita , analizzerai tutte le opportunità in modo da avere un reddito migliore. In questi giorni le stelle si uniranno per aiutarti a portare l' amore che desideri così tanto nella tua vita, i tuoi segni più compatibili sono Cancro e Pesci , quindi lasciali entrare nella tua vita. il sabato Farai un corso di aggiornamento per la tua carriera universitaria. Il tuo punto debole è lo stomaco, cerca di avere una buona dieta ed esercizio fisico. Avrai un colpo di fortuna con i numeri 08 e 17, prova a usare di più il colore blu per stimolare la fortuna .

Sagittario

In questi giorni sarai molto premuroso su ciò che stai vivendo, il tuo segno è molto controllante, ti consiglio di trovare l'equilibrio in modo da non avere problemi emotivi. Decidi di fare esercizio perché ciò alimenterà il tuo spirito e le buone energie ti circonderanno di più. Venerdì incontro di lavoro e revisioni con i tuoi capi, cerca di essere molto attento a tutto ciò che ti chiedono per non avere problemi. Fai attenzione ai pettegolezzi dei tuoi amici, cerca di non parlare troppo della tua vita sentimentale. I single del Sagittario troveranno un amore in Ariete o Vergine che sarà molto compatibile . Impara a conoscere il tuo partner a poco a poco e non essere così intenso nella relazione. ti arriva un colpo fortuna con i numeri 72 e 09, prova a usare il giallo e il rosso perché questo ti aiuterà ad avere più fortuna in tutto.

Capricorno

Questo venerdì avrai molti compiti ed esami in sospeso dalla tua scuola, gestisci di più il tuo tempo in modo da non vederti sotto pressione. Cerca di andare dal tuo medico per controllare il tuo sistema circolatorio e sentirti il ​​​​più sano possibile. Ottieni un'offerta di lavoro per i fine settimana, cerca solo di impostare bene il tuo stipendio in modo che in seguito non abbia difficoltà di pagamento e non ti senta sotto pressione. Cambierai il tuo atteggiamento e questo ti aiuterà a essere migliore nella tua vita, ricorda che il Capricorno è molto esplosivo e non sa controllarsi, quindi è meglio cercare di essere calmi. La tua migliore compatibilità per amore è Ariete o Bilancia , con uno di loro troverai il vero amore La fortuna arriverà con i numeri 08 e 30 e con il colore bianco che stimolerà di più la vostra fortuna .

Acquario

Saranno tre giorni fortunati per il tuo segno zodiacale, quindi non esitare a giocare con i numeri magici 14 e 25. Ti consiglio anche di utilizzare maggiormente i colori bianco e rosso, che ti aiuteranno ad avere fantastici premi alla lotteria e ai giochi del caso. Questo venerdì organizzerai i tuoi piani per il resto dell'anno. Ricorda che il tuo segno ha bisogno di un buon coordinamento in modo da poter fare tutto ciò che vuoi. Ripari la tua auto per venderla, tieni conto anche dei pagamenti delle tasse per non rimanere senza soldi . Un amore che hai appena incontrato ti farà un invito, ricorda che la tua migliore compatibilità è con Toro e Vergine , quindi non esitare e lascia che l'amore entri alla tua vita. Il tuo segno è uno dei più dispendiosi, per questo dovresti avviare un sistema di risparmio per il tuo futuro poiché gli imprevisti non mancheranno mai.

Pesci

Fine settimana in cui hai molta forza interiore per anticipare qualsiasi problema tu abbia. Il tuo segno è dell'elemento acqua e questo ti rende un combattente instancabile per la vita. Ti proporranno un business, il mio consiglio è che accetti perché sarà il migliore per te. L'amore si dà senza limiti e non devi comprarlo, non aver paura di stare da solo per un po' e lascia quel partner che non fa per te. Devi essere chiaro nella tua mente e nel tuo cuore che meriti la persona ideale nella tua vita. Farai una festa in casa con diversi amici, ma attenzione agli eccessi. Ti arriva un colpo di fortuna con i numeri 16 e 39, la luna è la dominatrice del tuo segno, ti consiglio di camminare di notte in modo che le energie positive si rafforzino e le tue facoltà psichiche siano ulteriormente sviluppate, ricorda che sei un leader sociale.