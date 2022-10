Oroscopo Branko domani 14 ottobre 2022: le previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Hai molti dubbi sulla posizione che ti stanno offrendo. Smetti di preoccuparti e accetta di essere la dimensione della sfida che ti danno. Innamorati, gli amici saranno il tuo supporto, quindi cercali per superare questi tempi difficili. È solo una fase che passerà.

Vergine

Le imprese avanzano e con loro la tua economia, stai uscendo da quella brutta striscia che avevi da qualche settimana. Approfitta per risparmiare. Innamorata, la tua famiglia ha bisogno del tuo sostegno urgente a causa di una situazione molto difficile che stanno attraversando. Sei l'unica persona che può aiutarli.

Bilancia

Dovresti sederti per parlare con i tuoi superiori del futuro dell'azienda perché alcune cose non stanno andando come previsto. In amore, è una settimana di grande conflitto con il tuo partner, di confusione e devi chiarire i tuoi sentimenti.

Scorpione

Pensa molto attentamente ai movimenti che farai perché il successo o il fallimento dei progetti che hai nelle tue mani dipendono da questo. In amore, devi rilassarti e trovare un modo per risolvere quella situazione che fa vacillare la tua relazione.