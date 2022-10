Oroscopo Branko domani 14 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Ariete

Le decisioni che prenderai sul posto di lavoro hanno buone prospettive, tanto che amplieranno le attività e aumenteranno le finanze. Innamorato, sei nel dilemma con il tuo partner se andare a vivere insieme o andare per la propria strada. Penso che sia ora di fare sul serio la relazione.

Toro

Devi organizzarti perché l'eccesso di lavoro ti ha bloccato. Dai la priorità a tutto ciò che ti consente di aumentare le finanze. Innamorato, lascia il cattivo carattere e concentrati a goderti momenti di piacere con il tuo partner.

Gemelli

Hai in mente di avviare un'attività in proprio, è ora di farlo. Hai gli strumenti e la spinta per farlo. In amore, non permettere che la distanza danneggi una relazione che ha un grande futuro. Prendi la decisione di salvare ciò che hai costruito insieme.

Cancro

I cambiamenti di lavoro ti preoccupano molto e non vedi che sono utili per te. Sarà il momento che ti farà sentire al sicuro e che lì crescerai. Innamorato, stai provando tristezza e rabbia per la rottura della tua relazione. Questo accadrà e vedrai che è stato per il meglio.

Leone

Non puoi rimanere in silenzio di fronte alla situazione che sta accadendo intorno a te. Devi dare la tua opinione in modo che possano capire che devi cercare un'altra strada per migliorare l'economia. In amore, sei in una fase di cambiamento, quindi rifletti sul bene e sul male e preparati per ciò che verrà in futuro.

Vergine

Ricevi diverse proposte professionali che devi soppesare per prendere la decisione giusta. Non avere fretta, pensa molto bene a cosa fare. Innamorato, elimina i problemi familiari dalla tua relazione. Ognuno deve risolverlo nel migliore dei modi.

Bilancia

Ci sono cambiamenti molto favorevoli nel campo professionale che ti aiuteranno a crescere. Ci sono soldi che arrivano nelle tue mani e non te lo aspettavi, risparmiali perché ne avrai bisogno in futuro. Innamorato, non lasciare che la routine danneggi i tuoi momenti di piacere e affetto accanto al tuo partner.

Scorpione

Devi prendere decisioni molto importanti per ottenere l'approvazione dei progetti che presenterai. Sei intelligente e saprai cosa fare. Innamorato, hai bisogno del supporto del tuo partner e della tua famiglia per poter andare avanti e sollevare il morale.

Sagittario

Nonostante tu sia pieno di lavoro, la tua capacità e intelligenza ti faranno riuscire in tutto ciò che devi risolvere. Essere pazientare. In amore regalate momenti di affetto al vostro partner, entrambi ne hanno bisogno per rafforzare e consolidare la relazione.

Capricorno

Sta arrivando un'offerta di lavoro che non puoi smettere di ascoltare, è anche l'occasione per cambiare il tuo ambiente e fare quello che avevi davvero sognato di essere la tua professione. Innamorato, rallegrati, lascia che i tuoi amici ti portino fuori da quel buco in cui sei bloccato. La tristezza deve passare.

Acquario

Devi controllare le tue spese perché hai bisogno di soldi per risolvere alcune situazioni personali. Al lavoro tutto fila liscio con gli affari. Innamorato, non perdere una conversazione con la tua famiglia per stabilire dei limiti e impedire loro di entrare nella tua relazione.

Pesci

La tua intuizione ti aiuterà ad andare molto d'accordo con le persone del tuo team, in questo modo sarai in grado di andare avanti con tutte le attività. In amore senti molta instabilità emotiva, ma è una fase che attraverserai finché non sentirai che la tua vita si è adattata a questo cambiamento improvviso.