Oroscopo Branko settimanale dal 18 al 25 ottobre 2022, le previsioni

Ariete

Inizi un mese pieno di sfide ma le raggiungerai con grande successo. Controlla le tue spese in modo da poter risparmiare per il futuro. Innamorato, devi risolvere quel problema che hai con il tuo partner. Non rimandare oltre perché stai per rompere.

Toro

Non lasciare che lo stress del lavoro entri nella tua casa. Hai dei giorni liberi da dedicare alla famiglia. Il resto sarà risolto quando tornerai alla routine. Innamorato, devi rilassarti perché il tuo carattere sta influenzando la tua relazione. Risolvi le tue differenze.

Gemelli

Questo mese sarà meraviglioso perché offre ottime prospettive a livello professionale. Preparati perché molto lavoro sta arrivando e inizi un nuovo progetto. Innamorato, vuoi solo goderti questo stadio di libertà che l'universo ti offre. Hai già superato il momento difficile della rottura. Preparati per una nuova avventura sentimentale.

Cancro

Fai attenzione quando fai affari con persone che non conosci bene, pensaci molto o chiedi consiglio, ma non prendere decisioni di cui potresti pentirti. In amore, devi prenderti più cura di te stesso per recuperare il tuo solito fascino, pensa a te stesso. In seguito, ti sentirai forte ed entusiasta di intraprendere nuove cose.

Leone

Rilassati un po', in una giornata meravigliosa come quella di oggi, la cosa migliore è approfittarne in una passeggiata all'aria aperta per scaricare tutto quello stress che sta minando la tua salute. Innamorato, vuoi sempre avere ragione e questo ti porta seri problemi con il tuo partner. Abbi un po' di pazienza perché non tutto è come vorresti che fosse.

Vergine

Organizzati perché questo inizio mese arriva con tanto lavoro che ti farà viaggiare per riprendere attività che pensavi fossero perse. Avrai una piacevole sorpresa in campo economico. Innamorato, ti senti bene, con gioia e buon umore, goditi molto questa giornata. Cerca di preoccuparti di meno e di goderti di più le piccole cose che hai.

Bilancia

L'inizio di questo mese sarà meraviglioso per te perché gli affari prospereranno come avevi pianificato. Il tuo sforzo genererà buoni dividendi e questo aiuterà la tua economia. In amore, la tua testa è piena di preoccupazioni che, in realtà, non sono un grosso problema. Non lasciare che ciò danneggi i momenti di intimità con il tuo partner.

Scorpione

Avrai un'attività intensa e buoni risultati sul lavoro. Devi finire tutti i progetti in ritardo per chiedere quei giorni di vacanza che meriti. In amore, avrai un problema temporaneo con il tuo partner che può influenzare la relazione se entrambi non fanno la loro parte per risolverlo.

Sagittario

Stai per chiudere un'attività che pensavi fosse persa. Preparati perché sarà il primo passo per crescere e portare buoni dividendi. Innamorato, devi solo mettere un po' più di te stesso nella tua relazione affinché vada bene. L'atmosfera familiare è alquanto rarefatta, dovresti cercare di non entrare in discussioni.

Capricorno

Il tuo atteggiamento positivo sarà ciò che fa la differenza tra prendersi cura o preoccuparsi. Ricorda che dipende da te se le aziende prosperano. Innamorato, inizierai una fase di conquista e seduzione che ti solleverà molto il morale. Un amico ti aiuterà a risolvere un problema familiare che ti ha molto angosciato.

Acquario

Controlla le spese, a volte tendi a sperperare ciò che ricevi. Il fatto che gli affari vadano molto bene non significa che tu possa permetterti lussi. Ricorda che devi risparmiare per il futuro. Innamorato, hai molti dubbi riguardo a questa persona che ti sta corteggiando. Non preoccuparti, goditi questo momento.

Pesci

È una giornata meravigliosa per riposarsi e rilassarsi dalla routine del lavoro. Esci, cammina, goditi la vita all'aria aperta. Il tuo corpo e la tua mente ti ringrazieranno. In amore vuoi mettere alla prova la tua relazione, ma non esagerare, sai che ti corrispondono. Non devi andare agli estremi.