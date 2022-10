Oroscopo Paolo Fox domani 18 ottobre 2022, le previsioni complete

Ariete

Devi approfittare di questi giorni per mettere in ordine le tue idee e risolvere alcuni problemi che hanno causato ritardi sul posto di lavoro. Presto arriverà quella proposta che stai aspettando. Innamorato, riempiti di coraggio e poni fine a quella relazione che ti ha annegato. La tua salute dipende anche dal tuo umore.

Toro

Sei così stressato dal lavoro che hai urgente bisogno di qualche buon giorno di ferie. Organizza le vacanze e concediti l'opportunità di fare un viaggio di relax. In amore, non lasciarti mortificare dagli errori commessi in passato. Volta pagina e vai avanti. La persona ideale verrà.

Gemelli

Sei nel momento ideale per investire quei soldi che hai risparmiato per molti anni. L'universo cospira affinché tutto vada come previsto, quindi vai avanti. Innamorato, avrai una riunione di famiglia in cui incontrerai qualcuno del passato e avrai l'opportunità di chiarire situazioni che sono state lasciate nell'aria.

Cancro

Hai alcuni documenti legali in sospeso che devi risolvere il prima possibile. Richiederanno tutta la tua professionalità per realizzare un progetto, quindi mostra di che materiale sei fatto. In amore, una buona notizia arriva da terre lontane e cambierà la tua vita dal cielo alla terra.

Leone

Una buona comunicazione con i tuoi capi suscita invidia e pettegolezzi nei tuoi colleghi. Non prestare attenzione a quello che dicono e fanno, vai avanti, sei sulla strada giusta. Innamorata, la tua famiglia sta attraversando un momento difficile e ha bisogno del tuo sostegno. Vieni ad aiutarli.

Vergine

Stai per raggiungere la promozione che tanto desideri, ma devi avere un po' di pazienza e fare molta attenzione a non fare movimenti che potrebbero appannare la tua prestazione a livello professionale. Innamorato, sei emozionato, tra le nuvole per quella persona che ti corteggia da un po'. Definisci una volta per tutte cosa vuoi per non rimanere deluso.

Bilancia

La solidarietà con il team renderà il tuo nome molto alto di fronte ai tuoi capi, che apprezzeranno tutto lo sforzo e la voglia che hai messo in nuovi progetti. In amore, la tua relazione è stabile, migliaia di ostacoli sono stati superati ed è in una fase di realizzazione. Cogli l'occasione per consolidarlo ancora di più.

Scorpione

Fai attenzione ai soldi e non spendere per cose inutili perché ne avrai bisogno per qualsiasi emergenza. Se ti organizzi, sarai in grado di portare a termine tutto il backlog. Innamorato, devi stare attento a quello che dici perché il tuo partner può prenderlo nel modo sbagliato e questo genererà incomprensioni.

Sagittario

Il tuo entusiasmo e la tua dedizione ai progetti daranno frutti affinché l'azienda vada avanti. Sii paziente, piano piano uscirai da questo brutto momento. In amore, la tua vita amorosa sta attraversando un uragano di emozioni che devi avere abbastanza intelligenza per superare questa fase. Tutto andrà bene.

Capricorno

Risolverai in tempi record una situazione che aveva bloccato gli affari. D'ora in poi, le cose scorreranno e sarai in grado di portare a termine le finanze dell'azienda. In amore, arrivano i cambiamenti che inizieranno quando prenderai la decisione di porre fine a qualcosa che ha sconvolto la tua vita. Ciò che non funziona viene salutato.

Acquario

La prudenza è la tua arma migliore per superare questa difficile fase del lavoro. Fai attenzione ai soldi che spendi perché potresti averne bisogno in futuro per investire in una proprietà. Innamorato, lascia che il tempo guarisca le ferite di una relazione che non poteva funzionare a causa della distanza.

Pesci

C'è un progetto che è stato bloccato e che potrai portare avanti con molta pazienza. I soldi che non ti aspettavi arrivano nelle tue mani. Pensa molto bene dove investirlo. Innamorato, cerca la famiglia che ti aspetta sempre a braccia aperte e ti darà il sostegno di cui hai tanto bisogno in questo momento.